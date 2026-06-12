Las personas con discapacidad ya no deberán presentar el certificado para viajar en trenes y colectivos

El Gobierno nacional anunció una modificación en el sistema de acceso al transporte público para las personas con discapacidad, que desde el próximo 19 de junio podrán viajar en trenes y colectivos sin necesidad de exhibir físicamente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que el beneficio será gestionado a través de la tarjeta SUBE mediante un sistema de vinculación digital.

De esta manera, quienes cuenten con el certificado podrán acceder a una bonificación del 100% en los pasajes utilizando únicamente la tarjeta registrada en el sistema.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Según informó el Gobierno, las personas con discapacidad deberán realizar previamente un trámite de vinculación entre el Certificado Único de Discapacidad y la tarjeta SUBE.

El procedimiento podrá efectuarse a través de la plataforma oficial del sistema SUBE, donde se asociarán ambos registros para habilitar el beneficio.

Una vez completado el trámite, los validadores instalados en colectivos y trenes reconocerán automáticamente la condición del usuario al momento de apoyar la tarjeta.

Esto permitirá prescindir de la presentación física del certificado ante choferes, inspectores o personal de control durante los viajes.

La nueva modalidad convivirá con el sistema actual

Desde el Ejecutivo aclararon que la implementación del sistema digital no implicará la eliminación inmediata de los mecanismos actualmente vigentes.

Por ese motivo, la nueva modalidad convivirá durante una etapa inicial con el esquema tradicional utilizado hasta el momento para acreditar el beneficio.

La decisión busca simplificar el acceso al transporte para las personas con discapacidad y reducir la necesidad de exhibir documentación física durante los traslados.

Además, permitirá agilizar los controles mediante la validación automática de la información vinculada a cada tarjeta SUBE.

Dónde comenzará a aplicarse

La digitalización del beneficio comenzará a implementarse en una primera etapa dentro de los servicios de transporte de jurisdicción nacional.

Según precisó el Gobierno, el objetivo es avanzar posteriormente con una extensión progresiva hacia otras provincias y localidades del país.