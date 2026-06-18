ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este viernes 19 de junio

La ANSES continúa este viernes 19 de junio con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El organismo previsional informó quiénes son los beneficiarios que cobran hoy según la terminación de DNI, en una jornada clave que incluye además el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados.

En este sentido, los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo con DNI terminados en 7 cobran este viernes 18 de junio. También perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar con la misma terminación de documento.

Asimismo, la Asignación por Embarazo (AUE) alcanza a quienes tienen DNI finalizados en 5, mientras que las asignaciones familiares del SUAF también se abonan según la terminación correspondiente establecida en el cronograma oficial.

Foto: Archivo Elonce.

Jubilaciones con aguinaldo y montos adicionales

Uno de los puntos más relevantes del calendario de junio es el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se acredita junto con los haberes mensuales de jubilados y pensionados. Este ingreso adicional representa el 50% del mejor haber del semestre.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo ronda los $403.317,99, lo que eleva el total a percibir a aproximadamente $674.976,99. Este refuerzo impacta directamente en los ingresos de los adultos mayores en un mes clave del calendario previsional.

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La ANSES destacó que el pago del aguinaldo se realiza de manera automática junto con los haberes habituales, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios.

Otras asignaciones y cronograma vigente

Además de jubilaciones, AUH y AUE, también se encuentran en curso los pagos de asignaciones de pago único, que incluyen matrimonio, adopción y nacimiento. Estas prestaciones se abonan a todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.

Foto: Archivo Elonce.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) también continúan su calendario de pagos en el mismo período, alcanzando a todos los beneficiarios sin distinción de terminación de DNI dentro de las fechas establecidas.

De esta manera, la ANSES avanza con el cronograma de junio, que combina el pago regular de prestaciones sociales con el impacto del medio aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del semestre para jubilados y pensionados.