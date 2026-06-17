Pensiones No Contributivas ANSES julio 2026: cuánto cobrarán con el aumento

Las prestaciones tendrán una actualización del 2,1% en línea con la inflación informada por el INDEC. Conocé los nuevos montos y quiénes pueden acceder al beneficio.
Las PNC ANSES julio 2026 tendrán un nuevo incremento como consecuencia de la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en base a la inflación. La suba se calculará tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una variación del 2,1%.
De esta manera, miles de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán en julio un haber superior al percibido durante junio. La medida forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones previsionales de acuerdo con la evolución de los precios.
El aumento impactará tanto en las pensiones por invalidez como en las destinadas a madres de siete hijos y otros grupos contemplados por el sistema de asistencia social administrado por ANSES.
Cuáles serán los nuevos montos de las PNC en julio
Con la actualización correspondiente, las Pensiones No Contributivas alcanzarán un monto de $288.251,36 durante julio de 2026. Este valor corresponde a las prestaciones que perciben quienes cumplen con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio.
Por su parte, las madres de siete hijos que reciben una PNC cobrarán $411.787,67 el próximo mes. Se trata de uno de los programas con mayor cobertura dentro del esquema de pensiones administradas por el organismo previsional.
Los nuevos importes buscan acompañar el incremento del costo de vida registrado en los últimos meses y garantizar que los beneficiarios mantengan parte de su poder adquisitivo frente al avance de la inflación.
Cómo consultar si cobrás una PNC en julio
ANSES recordó que todos los beneficiarios pueden verificar de manera online si tienen pagos asignados para el mes de julio. La consulta se realiza a través de la plataforma digital del organismo y requiere contar con los datos personales de acceso.
Para conocer la información de cobro es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Mis Cobros”.
Allí aparecerán los detalles de la prestación, incluyendo el monto actualizado, la fecha de pago y cualquier otra información vinculada al beneficio que percibe el titular.
Requisitos para acceder a las pensiones no contributivas
En el caso de la pensión por invalidez, pueden solicitarla ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, así como extranjeros con al menos diez años de residencia en el país. Además, el solicitante debe tener menos de 65 años y no percibir jubilaciones ni pensiones de ningún régimen previsional.
Para los menores de edad que soliciten este beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas. Asimismo, algunas provincias pueden requerir documentación adicional según la normativa local vigente.
Respecto de la pensión para madres de siete hijos, está destinada a argentinas nativas o naturalizadas con un mínimo de un año de residencia en el país, o extranjeras con una permanencia mínima de 15 años. Las beneficiarias no deben contar con ingresos suficientes para su subsistencia ni estar incluidas en otro régimen previsional.
Quiénes pueden acceder a la pensión por vejez
La pensión por vejez está dirigida a personas de 70 años o más que no cuenten con recursos económicos suficientes ni perciban otra prestación previsional. En el caso de los argentinos naturalizados, se exige una residencia mínima de cinco años en el país, señaló TN.
Para los extranjeros, el requisito establece una permanencia de al menos 40 años en la Argentina. Además, el beneficio no puede ser otorgado a personas privadas de la libertad ni a quienes tengan un cónyuge que ya perciba la misma prestación.
Con estos nuevos valores, las PNC ANSES julio 2026 volverán a actualizarse en línea con la inflación, brindando un alivio económico a miles de beneficiarios que dependen de estas prestaciones para afrontar sus gastos cotidianos.