Comienza el pago de la prestación por desempleo: requisitos y cronograma completo

La prestación por desempleo comenzará a abonarse en los próximos días, según el calendario difundido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se trata de una asistencia económica destinada a trabajadores registrados del sector privado que quedaron sin trabajo por distintas causas contempladas por la normativa vigente.

El beneficio busca brindar un respaldo económico temporal a quienes perdieron su fuente laboral por despido sin causa, finalización de contrato, cierre de empresa o renuncia por motivos debidamente justificados.

Los pagos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La prestación por desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan realizado aportes al sistema y cumplan con determinados requisitos.

En el caso de los trabajadores permanentes, deben acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años previos a la pérdida del empleo.

Por su parte, los trabajadores eventuales o de temporada deben haber trabajado más de 90 días durante el último año y registrar menos de 12 meses de actividad en los últimos tres años.La duración del beneficio dependerá de la cantidad de aportes realizados antes de quedar desempleado.

Cuánto tiempo se cobra la prestación

La cantidad de cuotas varía según el historial laboral de cada trabajador. Quienes acrediten entre seis y once meses de aportes podrán percibir dos cuotas. Aquellos que registren entre 12 y 23 meses accederán a cuatro pagos.

En tanto, los trabajadores con entre 24 y 35 meses de aportes recibirán ocho cuotas, mientras que quienes superen los 36 meses podrán cobrar hasta 12 cuotas.

Además, las personas mayores de 45 años tienen la posibilidad de acceder a una extensión automática de hasta seis meses adicionales.

Calendario de pagos de junio

La Anses informó que la prestación por desempleo se abonará según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio.

Los beneficiarios recibirán el pago a través de los medios habituales habilitados por el organismo.

Cómo realizar el trámite

La solicitud de la prestación por desempleo puede realizarse de manera virtual mediante el servicio de Atención Virtual de Anses o de forma presencial en una oficina del organismo con turno previo.

Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como el telegrama de despido, una carta documento o la constancia correspondiente.

Desde el organismo recordaron que la gestión debe efectuarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la pérdida del empleo para no afectar el acceso al beneficio.