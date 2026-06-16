Cómo presentar la Libreta AUH en junio para cobrar el 20% de la asignación retenida

Cómo presentar la Libreta AUH en junio. Todos los años, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar la Libreta AUH para acreditar que los chicos y adolescentes cumplen con los controles de salud, el calendario de vacunación y la regularidad escolar.

Este trámite es obligatorio y, además, permite cobrar el 20% del complemento acumulado durante el año anterior y también acceder a la Ayuda Escolar Anual, especifica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Si bien la fecha límite para presentarla es el 31 de diciembre, cuanto antes se complete el trámite, más rápido se recibirá el pago correspondiente al monto retenido de 2025.

El paso a paso para presentar la Libreta AUH

El procedimiento para presentar la Libreta AUH es 100% online.

-Ingresar a mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

-Ir al apartado Hijos > Libreta AUH para revisar los datos de los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación y verificar que la información esté actualizada.

-En caso de que falte completar algún apartado (educación, salud o vacunación), seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario o recibirlo por correo electrónico.

-Imprimir el documento (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al establecimiento educativo o centro de salud correspondiente para que sea completado y firmado.

-Una vez completo, tomar una foto del formulario sobre una superficie plana, con buena iluminación y asegurándose de que se vean las cuatro esquinas negras. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.

-Volver a ingresar a mi ANSES, entrar en Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir los pasos indicados.

-La presentación se considera finalizada cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la carga fue realizada correctamente.

Desde el organismo también aclaran que en el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSeS.

¿Cuál es el monto de la AUH en junio 2026?

En junio, las asignaciones familiares y universales se incrementaron un 2,58%, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor calculado por el INDEC.

Con esta actualización, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán $144.932, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ascenderá a $471.915. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo será de $72.474 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad alcanzará los $235.967.

Calendario de pagos ANSeS: cuándo se cobra la AUH en junio 2026

Como todos los meses, la ANSeS organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI. Quienes tienen documentos finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4 ya deberían haber cobrado la asignación correspondiente al sexto mes del año. A continuación, el detalle de quienes aún restan percibir el beneficio: