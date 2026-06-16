ANSeS continúa con pago de AUH, bono y aguinaldo para jubilados: calendario de pagos de esta semana

REDACCIÓN ELONCE
La ANSeS avanza con el calendario de pagos entre el 16 y el 19 de junio. Jubilados, pensionados, titulares de AUH y otras prestaciones perciben haberes con aumento, bono extraordinario y, en algunos casos, el medio aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continuó durante la semana del 16 al 19 de junio con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. El cronograma se desarrolló con los haberes actualizados por movilidad, el bono extraordinario para quienes perciben ingresos mínimos y el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.
Miles de beneficiarios siguieron consultando las fechas de cobro y los montos que les correspondían percibir durante junio, un mes que presentó modificaciones significativas respecto de los ingresos habituales debido a la incorporación de conceptos adicionales.
En particular, la atención estuvo centrada en jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares, quienes aguardaban el cobro durante la tercera semana del calendario.
Fechas de pago para jubilados y pensionados
Según el cronograma establecido por ANSeS, el martes 16 de junio cobraron los jubilados y pensionados con documentos terminados en 5.
El miércoles 17 fue el turno de los beneficiarios con DNI finalizado en 6, mientras que el jueves 18 percibieron sus haberes quienes tenían documentos terminados en 7.
En tanto, el viernes 19 continuó el calendario para jubilados y pensionados cuyos documentos concluyen en 8, completando así una nueva etapa de pagos prevista para este mes.
Aumento, bono y aguinaldo
Durante junio de 2026, la jubilación mínima se ubicó en $403.318 luego de aplicarse el incremento del 2,58% correspondiente a la fórmula de movilidad vigente.
A ese monto se sumó el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos, por lo que los beneficiarios alcanzaron ingresos cercanos a los $473.318 antes de considerar el aguinaldo.
Además, este mes se abonó el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para quienes cobran la jubilación mínima, el medio aguinaldo rondó los $201.698, lo que permitió que el ingreso total de junio superara los $675.000 entre haber mensual, bono y aguinaldo. Desde el organismo recordaron que el bono extraordinario no integra la base de cálculo del SAC.
Cómo quedaron las asignaciones y qué reclamos siguen vigentes
La AUH también recibió el incremento de junio y alcanzó los $144.932 brutos por hijo. Sin embargo, el monto efectivamente percibido cada mes fue de $115.945,60, debido a la retención del 20% que se liquida posteriormente tras la presentación de la Libreta.
Durante junio continuaron las consultas y reclamos relacionados con bonos no acreditados, diferencias en las liquidaciones y pagos retenidos. Entre los casos más frecuentes figuraron los titulares de AUH que aguardaban el cobro de montos retenidos por la Libreta y jubilados que verificaban el impacto del bono extraordinario o del aguinaldo en sus recibos.
ANSeS recordó que todas las liquidaciones pueden consultarse a través de Mi ANSeS, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se detallan las fechas de cobro, los descuentos aplicados, los bonos otorgados y los distintos conceptos incluidos en cada pago.
Quiénes reciben el bono completo
El bono extraordinario de $70.000 continuó destinado a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.
En los casos de ingresos superiores a la jubilación mínima, el refuerzo se otorgó de manera proporcional hasta alcanzar un tope cercano a los $473.318. Por ese motivo, quienes cobran un haber algo superior recibieron un monto menor al bono completo.
La ANSeS mantuvo también este beneficio para titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplieran con los requisitos vigentes para junio de 2026. Con el avance del calendario de pagos, el organismo continuó atendiendo consultas y reclamos vinculados a las prestaciones liquidadas durante el mes.