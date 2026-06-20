Advierten que los feriados largos muestran un fuerte deterioro de la actividad turística

El referente del Frente Renovador y ex funcionario nacional sostuvo que disminuyeron las reservas anticipadas, las estadías y el gasto de los visitantes, con consecuencias para las economías regionales.
La crisis del turismo en feriados largos preocupa a referentes del sector, que advierten sobre un cambio en los hábitos de viaje y sus consecuencias económicas. El ex director nacional de Planificación y Desarrollo Turístico, Sergio “Keko” Castro, analizó los datos más recientes y alertó sobre un escenario de deterioro para la actividad.
Según explicó, durante los últimos fines de semana largos se observó una tendencia marcada por la disminución de las reservas anticipadas, una mayor cantidad de excursionistas y una reducción de las pernoctaciones en los destinos turísticos.
Para Castro, esta situación tiene un impacto directo sobre el movimiento económico de las localidades receptoras, ya que reduce la demanda de alojamiento y limita el consumo de bienes y servicios vinculados al turismo.
Menor consumo y efectos en las economías regionales
El dirigente sostuvo que este fenómeno no afecta únicamente a los prestadores turísticos, sino también a todo el entramado productivo asociado a la actividad.
“Se trata de un perfil de viaje que golpea directamente a las PyMEs turísticas, las economías regionales y el empleo”, afirmó al referirse a la caída en la cantidad de turistas movilizados, la reducción de las estadías promedio y el menor gasto por visitante registrado en los últimos años.
Asimismo, consideró que la situación debe evaluarse dentro del contexto económico general y aseguró que “el análisis de los datos no puede desvincularse del contexto macroeconómico”.
Pedido de políticas de estímulo
En ese marco, Castro sostuvo que “el ajuste fiscal, la desregulación sin red de contención y el aumento de los costos internos en dólares configuran un escenario que asfixia la competitividad del turismo doméstico e internacional”.
Frente a este panorama, planteó la necesidad de recuperar una estrategia integral para el sector y desarrollar herramientas orientadas a fortalecer la demanda, publicó NA.
“Hay otra manera de construir el futuro del turismo: con política pública activa, diseño inteligente del calendario de feriados, programas de estímulo a la demanda y una visión del turismo como herramienta real de desarrollo”, concluyó.