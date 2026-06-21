 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Beneficios de Anses

Tarjeta Alimentar con aumento: el Gobierno confirmó el monto a pagarse en julio

Tras el incremento hecho sobre los montos de la ex Tarjeta Alimentar en junio, el Gobierno Nacional confirmó cuánto se pagará por la ex Tarjeta Alimentar en el mes de julio. Estos son los montos.

21 de Junio de 2026
Tarjeta Alimentar con aumento.
Tarjeta Alimentar con aumento. Foto: (Archivo).

Tras el incremento hecho sobre los montos de la ex Tarjeta Alimentar en junio, el Gobierno Nacional confirmó cuánto se pagará por la ex Tarjeta Alimentar en el mes de julio. Estos son los montos.

El Ministerio de Capital Humano confirmó cuál será el monto que se pagará por la ex Tarjeta Alimentar a todos los beneficiarios que reciben esta ayuda económica.

 

Este programa, que nació durante el gobierno de Alberto Fernández para ayudar a millones de personas a solventar los gastos de la canasta económica obtuvo un nuevo aumento en junio y ese incremento se mantendrá durante el mes de julio, explicaron desde el gobierno nacional.

 

Cuánto se paga por la ex Tarjeta Alimentar

 

Tras el incremento hecho sobre los montos de la ex Tarjeta Alimentar en junio, el Ministerio de Capital Humano confirmó que en julio se abonarán los siguientes momentos:

  • Asignación por Embarazo: $72.250
  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres o más hijos: 149.425

En el caso de las familias, es requisito obligatorio que estas reciban también la Asignación Universal por Hijo, ya que la ex Tarjeta Alimentar es otro beneficio para este sector. También vale recordar que, si hubiese menores de 3 años, también se les paga otro plus correspondiente al Programa 1000 Días, que asciende a alrededor de $45.000.

 

Quiénes cobran la ex Tarjeta Alimentar

 

Este beneficio no solo alcanza a familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y que tienen hijos de hasta 17 años, sino que también incluye a mujeres embarazadas que presentan desde tres meses de gestación y reciben el pago de su asignación.

 

Asimismo, la ex Tarjeta Alimentar también contempla en su universo a las personas con discapacidad que también reciben una asistencia económica del Estado Nacional, como también a las madres con siete hijos que cobran una pensión no contributiva.

 

En cuanto a las fechas de cobro de julio, estas quedarán confirmadas en los últimos días de junio, cuando ANSES dé a conocer el cronograma de pago de la asignación universal por hijo, por embarazo y las pensiones no contributivas.

Temas:

Anses Tarjeta Alimentar Capital Humano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso