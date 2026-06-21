Tarjeta Alimentar con aumento: el Gobierno confirmó el monto a pagarse en julio

Tras el incremento hecho sobre los montos de la ex Tarjeta Alimentar en junio, el Gobierno Nacional confirmó cuánto se pagará por la ex Tarjeta Alimentar en el mes de julio. Estos son los montos.
El Ministerio de Capital Humano confirmó cuál será el monto que se pagará por la ex Tarjeta Alimentar a todos los beneficiarios que reciben esta ayuda económica.
Este programa, que nació durante el gobierno de Alberto Fernández para ayudar a millones de personas a solventar los gastos de la canasta económica obtuvo un nuevo aumento en junio y ese incremento se mantendrá durante el mes de julio, explicaron desde el gobierno nacional.
Cuánto se paga por la ex Tarjeta Alimentar
Tras el incremento hecho sobre los montos de la ex Tarjeta Alimentar en junio, el Ministerio de Capital Humano confirmó que en julio se abonarán los siguientes momentos:
- Asignación por Embarazo: $72.250
- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $113.299
- Familias con tres o más hijos: 149.425
En el caso de las familias, es requisito obligatorio que estas reciban también la Asignación Universal por Hijo, ya que la ex Tarjeta Alimentar es otro beneficio para este sector. También vale recordar que, si hubiese menores de 3 años, también se les paga otro plus correspondiente al Programa 1000 Días, que asciende a alrededor de $45.000.
Quiénes cobran la ex Tarjeta Alimentar
Este beneficio no solo alcanza a familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y que tienen hijos de hasta 17 años, sino que también incluye a mujeres embarazadas que presentan desde tres meses de gestación y reciben el pago de su asignación.
Asimismo, la ex Tarjeta Alimentar también contempla en su universo a las personas con discapacidad que también reciben una asistencia económica del Estado Nacional, como también a las madres con siete hijos que cobran una pensión no contributiva.
En cuanto a las fechas de cobro de julio, estas quedarán confirmadas en los últimos días de junio, cuando ANSES dé a conocer el cronograma de pago de la asignación universal por hijo, por embarazo y las pensiones no contributivas.