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Economía La Asociación Bancaria actualizó su salario

Empleados bancarios firmaron acuerdo salarial y el sueldo inicial supera los $2,4 millones

La Asociación Bancaria cerró una nueva actualización salarial para mayo de 2,1%. Con el ajuste, el incremento acumulado en lo que va de 2026 alcanzó el 14,7%, el mismo porcentaje que la inflación.

16 de Junio de 2026
Bancarios acordaron un piso salarial de $2,4 millones para mayo.
Bancarios acordaron un piso salarial de $2,4 millones para mayo. Foto: (Archivo).

La Asociación Bancaria cerró una nueva actualización salarial para mayo de 2,1%. Con el ajuste, el incremento acumulado en lo que va de 2026 alcanzó el 14,7%, el mismo porcentaje que la inflación.

Bancarios firmaron aumento salarial. La Asociación Bancaria, junto a las cámaras empresariales del sector, acordaron una actualización salarial del 2,1% para mayo, y llevaron el salario inicial mensual a $2.437.232,92.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el valor total del monto establecido se compone por un salario Inicial de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias (ROE) que suman $68.473,44.

 

"Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025", informó el gremio liderado por Sergio Palazzo.

Sergio Palazzo.
Sergio Palazzo.

"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", agregó en un comunicado.

 

De acuerdo a lo informado por La Bancaria, se acumula un aumento casi del 15% en lo que va del año, que iguala la inflación acumulada del período.

Para finalizar, indicaron que el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebra en nuestro país cada 6 de noviembre, quedó establecido transitoriamente en $2.111.667,14.

 

Cómo quedó el salario bancario

 

Tras el nuevo acuerdo firmado con las cámaras empresariales, el salario inicial bancario quedó establecido en:

 

  • Salario inicial de $2.368.759,48.
  • Se suma una participación en las ganancias de $68.473,44.
  • La remuneración de ingreso en la actividad alcanza los $2.437.232,92.

 

El acuerdo también impacta sobre el bono por el Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $2.111.667,14, aunque el sindicato aclaró que esa cifra podrá modificarse con las futuras actualizaciones salariales que se negocien durante el año.

Temas:

La Bancaria bancarios empleados salarios
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