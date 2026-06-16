Empleados bancarios firmaron acuerdo salarial y el sueldo inicial supera los $2,4 millones

La Asociación Bancaria cerró una nueva actualización salarial para mayo de 2,1%. Con el ajuste, el incremento acumulado en lo que va de 2026 alcanzó el 14,7%, el mismo porcentaje que la inflación.
Bancarios firmaron aumento salarial. La Asociación Bancaria, junto a las cámaras empresariales del sector, acordaron una actualización salarial del 2,1% para mayo, y llevaron el salario inicial mensual a $2.437.232,92.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el valor total del monto establecido se compone por un salario Inicial de $2.368.759,48 y la participación en las ganancias (ROE) que suman $68.473,44.
"Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025", informó el gremio liderado por Sergio Palazzo.
"De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", agregó en un comunicado.
De acuerdo a lo informado por La Bancaria, se acumula un aumento casi del 15% en lo que va del año, que iguala la inflación acumulada del período.
Para finalizar, indicaron que el bono mínimo por el Día del Bancario, que se celebra en nuestro país cada 6 de noviembre, quedó establecido transitoriamente en $2.111.667,14.
Cómo quedó el salario bancario
Tras el nuevo acuerdo firmado con las cámaras empresariales, el salario inicial bancario quedó establecido en:
- Salario inicial de $2.368.759,48.
- Se suma una participación en las ganancias de $68.473,44.
- La remuneración de ingreso en la actividad alcanza los $2.437.232,92.
El acuerdo también impacta sobre el bono por el Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $2.111.667,14, aunque el sindicato aclaró que esa cifra podrá modificarse con las futuras actualizaciones salariales que se negocien durante el año.