“Los docentes hoy se encuentran con un gobierno sordo”, lamentó una de las fundadoras de Agmer

Los 45 años de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) fueron motivo de reflexión para quienes formaron parte de la construcción del sindicato docente entrerriano. En ese contexto, Clelia Lavini, una de las fundadoras de la entidad gremial, recordó su trayectoria dentro de la organización y destacó el aprendizaje que le permitió conocer la realidad educativa de toda la provincia.

“Significan tantos recuerdos, tanta lucha, conocer tantos compañeros en toda la provincia que son los que lograron que yo pudiera avanzar en la representación de los compañeros”, expresó durante el acto conmemorativo realizado este martes en Plaza Mansilla en Paraná.

AGMER conmemora 45 años de historia gremial (foto Elonce)

Lavini recordó que se desempeñaba como maestra y vicedirectora de una escuela primaria de Villaguay cuando comenzó su participación sindical. “Estar en AGMER me abrió un panorama del conocimiento de la realidad de los docentes que yo tenía solamente en lo local”, señaló.

El valor de la experiencia gremial

La dirigente destacó especialmente el contacto con docentes de distintos puntos de Entre Ríos y valoró el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan en contextos más complejos. “Fue impresionante conocer el trabajo de los compañeros, sobre todo uno ni se imagina cómo trabajan los compañeros de isla y los compañeros rurales que están en las escuelas rurales”, afirmó.

Asimismo, consideró que la experiencia dentro del gremio le permitió comprender de manera más amplia las dificultades que enfrentan los trabajadores de la educación en toda la provincia. “El esfuerzo y el sacrificio de todos esos compañeros fue un aprendizaje muy grande”, remarcó.

Críticas al Gobierno provincial

Consultada sobre la situación actual del sector docente y el reclamo por una nueva instancia de negociación salarial, Lavini sostuvo que los dirigentes gremiales enfrentan dificultades para lograr respuestas oficiales. “Los docentes hoy se encuentran con un gobierno sordo, un gobierno que no escucha, que no atiende los reclamos de los compañeros y no da audiencias”, manifestó.

Clelia Lavini (foto Elonce)

En ese sentido, consideró que la falta de diálogo afecta el vínculo entre el Estado provincial y la comunidad educativa. “El gobierno se aísla de su pueblo cuando tiene esa actitud, porque nadie mejor que los maestros para representar al pueblo, ya que están en contacto permanente con ellos”, concluyó.

AGMER celebró 45 años de historia gremial

AGMER conmemoró este martes sus 45 años de historia gremial con un acto realizado en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde dirigentes, militantes y delegaciones de los 17 departamentos de Entre Ríos se congregaron para celebrar el aniversario del gremio docente y ratificar sus reclamos en materia salarial y previsional.

La actividad se desarrolló en el contexto de la quinta semana de acampe que el gremio docente mantiene en el centro cívico de Paraná y en la antesala del paro provincial de 24 horas convocado para este miércoles en contra el proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura entrerriana.

Durante el acto, los dirigentes también ratificaron la continuidad de las acciones gremiales en rechazo a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial. Según adelantaron, este miércoles se realizarán concentraciones y volanteadas en distintos puntos de Entre Ríos para expresar el rechazo a la iniciativa.