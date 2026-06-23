Una adolescente sufrió graves lesiones tras caer de su moto y permanece internada

Una adolescente de 17 años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa de Chajarí tras sufrir un accidente de tránsito que le provocó lesiones de carácter grave. El hecho ocurrió cuando circulaba en motocicleta junto a una amiga y perdió el control del rodado al impactar contra un cordón.

El caso tomó relevancia luego de que personal policial se presentara en el nosocomio para avanzar con las actuaciones correspondientes y constatar el estado de salud de la adolescente.

Según el informe médico preliminar, elaborado tras la realización de una Tomografía Axial Computarizada (TAC), la paciente presentó un hematoma subdural, múltiples fracturas de cráneo y lesiones en el macizo facial, lesiones consideradas de carácter grave, publicó Tal Cual.

Cómo ocurrió el accidente

Durante la entrevista realizada por efectivos policiales en presencia de sus padres, la adolescente alcanzó a relatar que se desplazaba en una motocicleta Corven 110 junto a una amiga de 19 años.

La adolescente indicó que transitaba por avenida 28 de Mayo y, tras superar la rotonda que conecta con avenida Alem y Doctor Casillas, giró la vista para verificar si se aproximaba otro vehículo.

En ese momento, impactó contra el cordón de la calzada, lo que provocó la caída de ambas ocupantes. Según manifestó, no intervino ningún otro vehículo en el siniestro.

Investigación en curso

Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió las lesiones más severas y debió ser internada en terapia intensiva, donde continúa bajo observación médica. Por su parte, la acompañante de 19 años no presentó lesiones de consideración.

Todo lo actuado fue comunicado a la fiscal de turno, Carolina Ezpeletta, quien dispuso la realización de las diligencias de rigor para documentar el hecho y avanzar con la investigación correspondiente.