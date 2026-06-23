Qué billeteras virtuales pagan más por los pesos y cuáles superan al plazo fijo

Un nuevo ranking mostró qué cuentas remuneradas ofrecen mayores rendimientos. Algunas billeteras virtuales superan a los plazos fijos tradicionales, aunque con condiciones específicas.
El ranking de billeteras virtuales ya no se puede mirar como una lista única: no todas pagan de la misma manera ni ofrecen el mismo tipo de rendimiento. En la parte más alta aparecen las cuentas remuneradas con tasa vigente, donde Fiwind se ubica con 25% TNA para saldos de hasta $750.000, mientras que Ualá Plus 2 también llega al 25% TNA, aunque exige acumular $500.000 entre inversiones y consumos para acceder a esa tasa el mes siguiente.
En otro bloque quedan los fondos comunes de inversión (FCI) money market, como el disponible en Mercado Pago, que muestran rendimientos variables en función del comportamiento reciente del fondo y no garantizan que ese retorno se repita hacia adelante.
La diferencia es importante para no mezclar productos que parecen similares en la aplicación, pero funcionan distinto detrás de pantalla.
Una cuenta remunerada paga una tasa informada sobre el saldo disponible, con un tope y condiciones específicas, de modo que el usuario sabe qué rendimiento aplica mientras esa tasa esté vigente, aunque la entidad pueda modificarla más adelante.
Un FCI money market, en cambio, muestra un rendimiento estimado o anualizado en base a valores cuotaparte recientes, por lo que el resultado final depende de la cartera del fondo, las tasas de mercado, los rescates y la evolución diaria de esos instrumentos.
Cuentas remuneradas con rendimiento garantizado
Entre las opciones de rendimiento garantizado, Fiwind aparece arriba del ranking con 25% TNA y límite de $750.000, aunque la propia descripción marca que se trata de una bonificación sin fecha de vigencia garantizada y sujeta a cambios. Detrás quedó Banco BICA Cuenta Positiva 4, con 22% TNA hasta $750.000
En tercer puesto se ubicó Carrefour Banco, con 21% TNA. Completan el ranking Banco BICA Cuenta Positiva 3 y Ualá, ambas con 19% TNA; Naranja X, con 18% TNA hasta $1 millón y Banco BICA Cuenta Positiva 2, con 16% TNA para saldos de hasta $20 millones.
En números concretos, dejar $750.000 en una plataforma que paga 25% TNA genera alrededor de $15.400 en 30 días, siempre con un cálculo bruto, lineal, sin impuestos y sin capitalización. Ese mismo monto en una alternativa al 19% TNA, como Ualá tradicional o Banco BICA Cuenta Positiva 3, deja cerca de $11.700 en el mismo plazo, mientras que al 18% TNA, como Naranja X, rinde aproximadamente $11.100.
La brecha mensual entre estar al 25% y al 18% ronda los $4.300 cada $750.000, una diferencia que empieza a pesar para quienes mantienen saldos estacionados todos los meses.
Mercado Pago sigue siendo una de las plataformas más usadas para pagos, transferencias y saldos transaccionales, pero su rendimiento queda por debajo de las alternativas más agresivas. Mercado Fondo figura con 17,62% TNA, dentro del bloque de rendimiento variable, junto con otros FCI money market como Prex, Cocos Ahorro, Alpha Pesos de ICBC, Personal Pay, Balanz Capital Money Market y otros fondos de bajo riesgo.
Por esto, en el bloque de rendimiento variable, los fondos money market de riesgo muy bajo muestran tasas más parejas y, en general, por debajo de las mejores cuentas remuneradas.
- Prex figura con 18,59% TNA
- Cocos Ahorro con 18,40% TNA
- Alpha Pesos de ICBC con 18,27% TNA
- Ualintec Ahorro Pesos con 18,23% TNA
- Personal Pay con 17,90% TNA
- Mercado Pago con 17,62% TNA.
- Premier Renta CP en Pesos de Supervielle con 17,68% TNA
- IEB Ahorro con 17,22% TNA
- Balanz Capital Money Market con 17,10% TNA
- Claro Pay con 17,02% TNA
- Lemon con 16,52% TNA
- Fima Premium de Galicia con 16% TNA
- Pionero Pesos de Macro con 15,73% TNA
- LB Finanzas y AstroPay con 15,19% TNA.
La ventaja de estos fondos suele estar en la liquidez, la integración con billeteras, la posibilidad de usar el saldo para pagos y no tener límite de remuneración. Para un ahorrista que sólo quiere comparar cuánto puede obtener por sus pesos, la forma más ordenada de mirar el mapa es separar las opciones con tasa informada de los FCI con rendimiento variable, porque en el segundo caso el número publicado surge de retornos recientes y puede cambiar incluso sin que el usuario haga ningún movimiento.
Plazos fijos
El plazo fijo vuelve a entrar en la comparación porque ofrece una tasa conocida al momento de constituir la colocación, pero con una contra evidente frente a billeteras y cuentas remuneradas: los pesos quedan inmovilizados durante el plazo pactado.
Así se ubica el ranking de plazos fijos a 30 días hoy:
- Banco Meridian, Banco VOII, Crédito Regional y Reba pagan 23% TNA para clientes y no clientes.
- Banco BICA y Banco CMF pagan 22% TNA para clientes y no clientes.
- Banco Hipotecario paga 21,5% TNA para no clientes y 18% TNA para clientes.
- Banco del Sol, Banco Mariva y Bibank pagan 21% TNA para clientes y no clientes.
- Banco Provincia paga 21% TNA para no clientes y 19,5% TNA para clientes.
- Banco de la Provincia de Córdoba paga 20,75% TNA para clientes y no clientes.
- Banco Dino paga 20% TNA para clientes y no clientes.
- Banco Nación, Banco de Comercio, Banco Julio y Banco Masventas pagan 19% TNA.
- BBVA paga 18,75% TNA para clientes.
- Banco Macro, Banco de Formosa y Banco del Chubut pagan 18,5% TNA.
- Banco Credicoop paga 17,5% TNA para clientes y no clientes.
- ICBC paga 17,2% TNA, Banco Ciudad y Banco Comafi pagan 17% TNA, y Banco Patagonia paga 16% TNA.
- Banco Galicia queda en 15% TNA y Santander en 14,5% TNA dentro del grupo de entidades grandes relevadas.
Traducido a plata, un plazo fijo de $1 millón al 23% TNA deja cerca de $18.900 en 30 días, mientras que al 22% TNA genera unos $18.100, al 21% TNA deja alrededor de $17.300, al 19% TNA rinde cerca de $15.600 y al 15% TNA baja a aproximadamente $12.300.
Y es que, las mejores cuentas remuneradas hoy pueden superar al plazo fijo más alto del ranking, aunque con topes y condiciones que obligan a revisar cada caso.
Qué conviene mirar antes de mover los pesos
La tasa más alta no alcanza para decidir ya que, en cuentas remuneradas, hay que mirar el límite remunerado, las condiciones para acceder al rendimiento -como el caso de Ualá- y qué pasa con el excedente. En FCI money market, el usuario debe entender que el rendimiento publicado no está garantizado, porque depende de la evolución diaria del fondo. En plazos fijos, el rendimiento queda pactado al inicio, pero se pierde liquidez durante 30 días o el plazo elegido.
Para saldos de uso diario, las cuentas remuneradas más agresivas permiten capturar rendimiento sin inmovilizar todo el dinero, por lo que pueden resultar más atractivas que dejar pesos en una cuenta bancaria sin interés. Para saldos que no se van a usar durante un mes, el plazo fijo sigue siendo una referencia simple, aunque hoy el ranking muestra que varias billeteras y cuentas remuneradas pagan igual o más. (IProfesional)