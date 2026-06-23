El índice de desempleo del Gran Paraná y Gran Concordia estuvo por debajo de la media nacional

El desempleo en Paraná y Concordia fue analizado en el contexto de los últimos datos oficiales y estimaciones del mercado laboral, que reflejan una situación compleja en la región. Si bien las tasas locales se ubican por debajo del promedio nacional, especialistas advierten sobre un proceso de deterioro sostenido del empleo registrado y el crecimiento de la informalidad en los principales aglomerados urbanos de Entre Ríos.

En este escenario, el contador público e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Juan Pablo Enríquez, aportó una lectura detallada sobre los indicadores laborales en la provincia y su impacto en ciudades clave como Paraná y Concordia. Según explicó, los datos recientes permiten observar diferencias respecto del promedio nacional, pero también tendencias preocupantes en términos estructurales.

El especialista remarcó que la situación del empleo no puede analizarse únicamente a partir de la tasa de desocupación, sino que debe considerarse el comportamiento del mercado laboral en su conjunto, incluyendo la pérdida de empresas y puestos de trabajo registrados en los últimos meses.

Tasas locales por debajo del promedio nacional

Enríquez precisó que tanto Paraná como Concordia registran niveles de desempleo inferiores a la media nacional, aunque advirtió que eso no necesariamente implica una mejora en las condiciones laborales.

“En Paraná, el dato del desempleo llegó al 6,5% y en Concordia al 6,1%. Estamos hablando del Gran Paraná y Gran Concordia. Estamos hablando de un resultado menor a lo que es la media nacional”, afirmó el economista.

Foto: Elonce.

Sin embargo, el especialista señaló que estos números deben interpretarse en un contexto más amplio, donde se observan señales de fragilidad en el mercado laboral, especialmente en la pérdida de empleo registrado y el crecimiento de la informalidad.

En ese sentido, destacó que el análisis no debe limitarse a los porcentajes de desocupación, sino incorporar variables como la dinámica empresarial y la evolución del empleo formal en la provincia y el país.

Pérdida de empresas y caída del empleo registrado

Enríquez advirtió sobre un proceso de contracción del entramado productivo que impacta directamente en el empleo formal. Según detalló, los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran una reducción significativa en la cantidad de empresas activas en el país.

“Pero, a su vez, durante estos días también se conocieron datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, donde se puede visualizar que en la Argentina desde noviembre de 2023 a la fecha ha perdido 26.448 empresas, de las cuales a Entre Ríos le corresponde el cierre de 1.075”, explicó.

Foto: Elonce.

El economista agregó que esta tendencia tiene un impacto directo sobre el empleo registrado. “Si eso lo llevamos al mercado laboral y, según datos de la SRT, podemos decir que a nivel nacional se perdieron 340 mil puestos de trabajo. Si a eso lo vinculamos con la provincia de Entre Ríos, podríamos decir que hubo 9.388 trabajadores registrados, tanto del sector privado como del público, que perdieron sus empleos”. Estos datos, según el análisis del CEPA, reflejan una tendencia negativa que se extiende más allá de los indicadores tradicionales de desempleo y afecta tanto al sector privado como al público.

Un panorama laboral “desolador” en la región

En su análisis final, Enríquez advirtió que el contexto actual genera un escenario preocupante para el mercado laboral, especialmente en términos de oportunidades de empleo y competencia por puestos de trabajo disponibles.

Foto: Elonce.

“Es un panorama desolador que marca el fracaso de un modelo económico que no para de generar desempleo y lamentablemente se ve en nuestra realidad cuando existen ofertas laborales y se ven más personas que van a disputar un puesto laboral”, expresó.

El especialista señaló que esta situación se refleja en la mayor presión sobre el mercado laboral, donde cada vacante disponible concentra un número creciente de postulantes, lo que evidencia las dificultades para la inserción laboral tanto en Paraná como en Concordia.