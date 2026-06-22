Carlos Cuenca habló sobre consumo digital, natalidad y paro docente: "Día que se para, día que se descuenta"

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, dialogó con Elonce sobre el programa provincial “Hablemos de”, una iniciativa que busca abrir el debate sobre el impacto de las pantallas, las redes sociales y la tecnología en niños y adolescentes. Además, se refirió a la baja de la natalidad en Entre Ríos, la promesa de lealtad a la bandera y el paro docente convocado para esta semana.

“Hace menos de un mes lanzamos esta campaña a nivel provincial por iniciativa del CGE y con el aval del gobernador Rogelio Frigerio. Es una propuesta que se desarrollará durante todo el año”, explicó Cuenca.

En ese marco, adelantó que este martes se realizará una jornada con amplia participación. “Vamos a tener un encuentro presencial con estudiantes y padres, con más de mil personas, para hablar de lo que sucede en la escuela y también en la casa. Habrá dos charlas distintas organizadas en conjunto con el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales. Una será destinada a padres y docentes, y otra para estudiantes”, indicó.

Escuchar a los jóvenes

El titular del CGE señaló que el objetivo principal es generar espacios de reflexión y escuchar las experiencias de los propios estudiantes.

“La charla taller busca poner sobre la mesa qué implica el consumo digital. Junto a Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación, vamos a reunirnos con estudiantes al final de la jornada para escucharlos. Uno tiene información, datos e hipótesis, pero lo más importante es escucharlos y saber cómo podemos contribuir desde el Estado”, sostuvo.

Según explicó, la problemática excede el ámbito escolar y requiere una mirada más amplia. “No es solo lo que sucede en la escuela, es mucho más amplio. La pandemia fue un gran disparador, pero la cuestión tecnológica avanza a pasos acelerados y tenemos que ir tomando decisiones”, afirmó.

En ese sentido, aportó algunos datos que preocupan a las autoridades educativas. “El consumo de redes sociales fuera de la escuela duplica el tiempo que los estudiantes pasan dentro de ella. Además, la edad promedio de acceso a un celular es de 9 años y seis meses”, detalló.

Tecnología, violencia y acompañamiento familiar

Consultado sobre episodios de violencia vinculados a amenazas en establecimientos educativos, Cuenca consideró que la discusión sobre el uso de celulares debe abordarse de manera integral.

“Los tiroteos o las amenazas no se hubiesen evitado solamente prohibiendo el celular en la escuela. Hubo 222 denuncias en todos los departamentos de Entre Ríos; ninguno estuvo exento. A nivel provincial se trabajó muy bien con los protocolos”, señaló.

Asimismo, destacó el rol de las familias. “El trabajo tiene que ser conjunto con los padres. Muchos me escriben porque necesitan herramientas concretas para acompañar y controlar a sus hijos en el uso de la tecnología”, expresó.

“La cuestión pedagógica está sobre la mesa. Con una sola decisión no se resuelven todos los problemas y tampoco existe una mirada única sobre este tema”, agregó.

La caída de la natalidad y el futuro de las escuelas

Durante la entrevista, el funcionario también analizó el impacto que tendrá en el sistema educativo la fuerte disminución de la natalidad registrada en la provincia. “La natalidad viene cayendo muy fuerte desde 2014. Tenemos un 40 por ciento menos de nacimientos. Por ende, desde 2019 comenzó a disminuir la cantidad de estudiantes en el nivel primario”, explicó.

Cuenca precisó que actualmente cursan la primaria alrededor de 137.000 alumnos, mientras que en 2024 se registraron apenas 12.700 nacimientos en Entre Ríos. “En los próximos años el sistema educativo va a tener entre 75.000 y 80.000 estudiantes menos. Son cuestiones demográficas que van a implicar decisiones sobre qué tipo de escuelas necesitamos, qué infraestructura y qué perfiles docentes vamos a requerir”, sostuvo.

No obstante, aclaró que el fenómeno debe analizarse sin alarmismo. “Los datos ya están. Es un cambio cultural de la sociedad y habrá que adaptarse tanto en lo edilicio como en lo tecnológico. No necesariamente es un problema”, remarcó.

Promesa a la Bandera y paro docente

Por otra parte, Cuenca valoró la convocatoria que tuvo el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera realizado días atrás. “Estamos muy contentos con la actividad organizada junto a la vicegobernación. Invitamos a todas las escuelas y participaron más de 2.500 estudiantes desde temprano para realizar la promesa”, destacó.

Además, reveló que surgió una propuesta impulsada por veteranos de Malvinas. “Ellos plantearon la idea de tomar la promesa y queremos institucionalizarla porque fue un momento muy emotivo”, aseguró.

Finalmente, se refirió al paro docente previsto para este miércoles y ratificó la postura oficial. “Nuestra posición es clara. Día que se para, día que se descuenta. La idea es seguir reuniéndonos como lo venimos haciendo”, manifestó.

Sobre una eventual nueva oferta salarial, indicó: “No creo que haya novedades antes del receso. Cuando podamos llegar a una decisión responsable con los números, la pondremos sobre la mesa”.

Mientras tanto, el pliego de designación de Carlos Cuenca como presidente del Consejo General de Educación comenzó a ser analizado en la Cámara de Senadores, en el marco del proceso institucional que requiere acuerdo legislativo.