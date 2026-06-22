Domingo Daniel Rossi habló tras su expulsión del PJ: denuncias, internas y críticas a la dirigencia

Domingo Daniel Rossi cuestionó la decisión del Congreso del Partido Justicialista de expulsarlo de la fuerza política y aseguró que la medida está relacionada con las denuncias que viene realizando desde hace más de dos décadas sobre presuntas irregularidades dentro del ámbito político provincial. Durante una extensa entrevista televisiva, el intendente de Santa Elena abordó distintos temas de la actualidad partidaria y lanzó fuertes críticas hacia referentes históricos del peronismo entrerriano.

El jefe comunal participó del programa Quién Dice Qué, emitido por Elonce, donde analizó el escenario político provincial y defendió su trayectoria dentro del justicialismo. En ese contexto, destacó el resultado electoral obtenido en su ciudad y remarcó las diferencias que mantiene con la conducción partidaria.

“En nuestra ciudad ganó el Justicialismo. Creo que en muy pocas ciudades ganaron los candidatos nuestros”, sostuvo Rossi al referirse al desempeño electoral de Santa Elena y a la situación general del peronismo en Entre Ríos.

Las denuncias que vincula con su expulsión

Durante la entrevista, Rossi aseguró que la principal razón detrás de su expulsión está relacionada con las denuncias públicas y judiciales que viene impulsando desde hace años contra distintos sectores del poder político provincial.

Foto: Elonce.

“El motivo es por la denuncia que hago y también (le pasó) al doctor Reggiardo. Si no hubiera denunciado lo que pasó en los últimos 20 años, seguramente seguía. Hace 20 años que denuncio”, exclamó. Además, remarcó que gran parte de esas presentaciones se encuentran actualmente en la Justicia.

Entre los temas que volvió a mencionar se encuentra la causa conocida como Contratos Truchos en la Legislatura entrerriana. Rossi recordó su paso por la Vicegobernación y sostuvo que, por las características institucionales del cargo, existían responsabilidades que debían ser investigadas en profundidad.

“Por ejemplo, una de las cosas que venimos denunciando son los Contratos Truchos. Fui vicegobernador de la provincia y la Constitución determina que el jefe del Senado y de la Legislatura es el vicegobernador. No puede salir ninguna resolución si no está firmada por el presidente. Ni cheque ni tarjeta ni contratación”, remarcó.

Sus críticas a la investigación de los Contratos Truchos

Foto: Elonce.

En otro tramo de la entrevista, Rossi cuestionó el alcance de las investigaciones judiciales y consideró que los principales responsables todavía no han sido juzgados.

Sobre esa causa, aseguró que quienes actualmente enfrentan el proceso judicial son apenas una parte menor de la estructura que operaba dentro de la Legislatura. Según expresó, los acusados que llegaron a juicio son los “perejiles”, definidos por él como “los que vienen a buscar la plata, los que llevaron las tarjetas y llenaron las planillas”.

Al mismo tiempo, apuntó contra dirigentes de peso dentro del justicialismo provincial. Según Rossi, los principales responsables serían “Bahl, Cáceres, Lauritto, Allende y Urribarri”, a quienes mencionó directamente al referirse a la investigación.

Sin embargo, para el intendente de Santa Elena, el aspecto más grave de la causa no se encuentra únicamente en la operatoria investigada sino también en los mecanismos de control que, según denunció, no funcionaron adecuadamente durante años.

El rol del Tribunal de Cuentas y las acusaciones contra Lara

“Lo más grave de esto es el Tribunal de Cuentas porque los auditores están en Diputados y en el Senado. En el presupuesto de la Legislatura, el 40% fueron para estos contratos, para este robo de $54 millones de dólares”, afirmó.

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Además, Rossi hizo referencia al exdiputado Diego Lara y cuestionó su actuación respecto de las denuncias que impulsó en distintos momentos de su carrera política.

“Cobró 540 cheques él y su pareja de los contratos truchos. Él me mandó oficio, me denuncia en el 2012 y 2009”, expresó. En esa misma línea, agregó que espera que el exlegislador se concentre en identificar a los verdaderos responsables de las irregularidades denunciadas. “Que busque a los que robaron”, sostuvo.

Las críticas también alcanzaron a otras figuras de la política provincial. Entre ellas, el dirigente Guillermo Michel, a quien le envió un mensaje directo relacionado con el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina.

Mensajes a Michel y cuestionamientos al PJ

“No te enojes conmigo. Uno mira la televisión el tema del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la gente mucho no entiende. La SIRA es un programa que te daban los dólares oficiales, vos ibas y lo cambiabas por el dólar blue y comprabas. Era un robo”, manifestó.

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Respecto a la resolución adoptada por el Congreso partidario, Rossi volvió a cuestionar a quienes impulsaron la medida y relativizó la autoridad política de algunos de sus impulsores dentro de la estructura justicialista.

“Me expulsó alguien que viene del Montielismo porque Romero en 1999 fue con Montiel. Se incorporó al Peronismo en el 2005. Michel tiene cuatro años (en el panorama electoral del partido)”, afirmó.

A pesar de sus cuestionamientos, el dirigente aclaró que no tiene previsto realizar presentaciones para revertir la decisión adoptada por el PJ. “No voy a apelar”, aseguró.

Un nuevo espacio político y críticas a la conducción

Rossi también marcó distancia respecto de varios referentes históricos del peronismo provincial y sostuvo que la estructura partidaria dejó de representar a una parte importante de la militancia.

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“No tengo nada que ver con Bahl, con Michel, con Romero. Hace 20 años que no hay internas, que no se elige, que hay unidades básicas cerradas. Llegó el momento de que digamos ‘basta’. Eso no lo tengo que decir yo, lo tiene que elegir la gente con el voto”, afirmó.

En ese contexto, adelantó que trabaja en la construcción de un nuevo espacio político con dirigentes de diferentes sectores. “Tengo un gran frente. Empezamos a caminar recién. No tiene idea la gente que expresa su voluntad de buscar una nueva alternativa y no más los Bordet, los Cáceres, los Bahillo y las Stratta”, manifestó.

Asimismo, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel y consideró que podría modificar significativamente la dinámica electoral. “Lo importante de todo esto es el voto de la Boleta Única de Papel (BUP). Es maravilloso porque rompe toda la estructura”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el futuro del peronismo dependerá de una profunda renovación de sus métodos de conducción y representación. “El Peronismo va a surgir, pero no con esta estructura. Acá vamos a tener un nombre, donde vamos a estar la mayoría peronistas convocando a vecinalistas y a otros partidos políticos”, concluyó.