Tras la muerte de policía imputado por abuso sexual, la justicia cerró la causa

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, declaró este lunes la extinción de la acción penal por muerte del imputado y en consecuencia sobreseyó a Juan Martín Rebollo por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido con armas y por ser el autor funcionario policial actuando en ocasión de sus funciones”.

El pasado 29 de mayo, un jurado popular reunido en Concordia había declarado culpable a Rebollo, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por personal de la fuerza policial en ocasión de sus funciones y por el uso de arma”. Fue en el marco del legajo "Rebollo, Juan Martín s/Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado".

Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio -que se efectuó en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía-, se realizó a puertas cerradas.

El hallazgo sin vida de Rebollo

El expolicía Martín Rebollo fue hallado muerto durante la noche del pasado lunes en la Alcaldía de Concordia, donde permanecía detenido a la espera de conocer la condena que iba a recibir en una causa por abuso sexual agravado.

Antes de quitarse la vida, publicó un video en redes sociales en el que volvió a declararse inocente.

Además, en esa grabación intentó desligar de cualquier responsabilidad al funcionario policial al que le habría sustraído el arma reglamentaria que posteriormente utilizó dentro de la dependencia.

Rebollo se habría apoderado del arma de un efectivo policial y luego se habría encerrado en una de las celdas de la Alcaldía, donde finalmente ocurrió el hecho.

Tras el hallazgo, la Justicia inició una investigación para reconstruir las circunstancias en las que murió el detenido dentro de la dependencia policial.