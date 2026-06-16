Un expolicía condenado por abuso sexual se quitó la vida en una celda de la Alcaldía de Concordia

El expolicía Martín Rebollo fue hallado muerto durante la noche de este lunes en la Alcaldía de Concordia, donde permanecía detenido a la espera de conocer la condena que iba a recibir en una causa por abuso sexual agravado.

Rebollo se encontraba alojado en una celda desde el pasado 29 de mayo, cuando un jurado popular lo declaró culpable por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por haber sido cometido como integrante de una fuerza policial en ocasión de sus funciones y mediante el uso de un arma.

Según trascendió, el hecho ocurrió dentro de la dependencia policial y ahora se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar cómo sucedió todo.

Esperaba la audiencia de condena

El expolicía aguardaba la audiencia en la que la vocal Clara Mondragón debía dar a conocer la pena que recaería sobre él tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular.

Durante la audiencia de cesura, el fiscal Martín Núñez había solicitado una condena de 16 años de prisión efectiva.

La causa estaba relacionada con un hecho ocurrido en 2006, cuando Rebollo integraba la Policía de Entre Ríos y fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.

Tras el juicio, había quedado alojado en la Alcaldía de Concordia hasta la definición de su situación judicial.

Martín Rebollo.

El video previo y la investigación

De acuerdo con la información conocida, antes de su fallecimiento el expolicía publicó un video en redes sociales en el que volvió a declararse inocente.

Además, en esa grabación intentó desligar de cualquier responsabilidad al funcionario policial al que le habría sustraído el arma reglamentaria que posteriormente utilizó dentro de la dependencia.

Según pudo saber Concordia Policiales, Rebollo se habría apoderado del arma de un efectivo policial y luego se habría encerrado en una de las celdas de la Alcaldía, donde finalmente ocurrió el hecho.

Buscan determinar qué ocurrió

Tras el hallazgo, la Justicia inició una investigación para reconstruir las circunstancias en las que murió el detenido dentro de la dependencia policial.

Las actuaciones apuntan a establecer cómo el expolicía logró acceder al arma y cuáles fueron los movimientos previos al episodio ocurrido en la noche del lunes.