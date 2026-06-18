Muerte de expolicía en Concordia: revelaron cómo sustrajo el arma de Alcaidía

La muerte de Juan Martín Rebollo, el ex policía entrerriano que se encontraba detenido en la Alcaidía de Concordia, continúa bajo investigación judicial y administrativa. El hombre se quitó la vida con un arma reglamentaria que logró sustraer dentro de la dependencia policial, pocas horas antes de conocerse la condena que debía cumplir por una causa de abuso sexual.

El jefe de la Departamental Concordia, José María Rosatelli, brindó detalles sobre cómo ocurrieron los hechos y confirmó que se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias de lo sucedido y posibles responsabilidades dentro de la fuerza.

Según explicó a Diario junio el funcionario policial, Rebollo se encontraba alojado en un sector destinado a integrantes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, el cual no cuenta con baño propio.

Cómo ocurrió el hecho

Rosatelli indicó que el detenido solicitó permiso para dirigirse al sanitario y, al regresar, aprovechó un descuido del personal policial. “En un momento solicita ir al baño. Cuando vuelve, en un descuido, ingresa a una oficina y sustrae el arma reglamentaria de un oficial que estaba allí. Después entra a su celda y traba la puerta”, relató.

Al advertir la situación, efectivos policiales intentaron dialogar con Rebollo para que depusiera su actitud y entregara el arma. Sin embargo, minutos más tarde se escuchó una detonación proveniente del interior de la celda.

De acuerdo con la información oficial, el ex funcionario policial grabó previamente un video en el que insistía en su inocencia antes de quitarse la vida.

Alcaidía policial de Concordia

Dos investigaciones paralelas

Tras el episodio intervino de inmediato el fiscal Martín Núñez, junto a personal de Policía Científica y otras áreas especializadas.

Rosatelli confirmó que se llevan adelante dos investigaciones paralelas.

Por un lado, la Fiscalía busca establecer formalmente la causa de muerte y reconstruir las circunstancias del hecho.

Por otro, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos inició una investigación administrativa para determinar si existieron fallas o responsabilidades por parte del personal policial.

“Hay una investigación del fiscal por la causal de muerte y otra administrativa que lleva adelante Asuntos Internos para determinar si existió alguna responsabilidad en lo sucedido, ya que ocurrió dentro de una dependencia policial”, explicó.

Juan Martín Rebollo

La condena que esperaba Rebollo

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, apenas horas antes de que se realizara la audiencia en la que se iba a conocer la pena que debía cumplir.

Rebollo permanecía detenido desde el 29 de mayo, cuando un jurado popular reunido en Concordia lo declaró culpable por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado.

La condena estaba vinculada a hechos denunciados en 2016, cuando la víctima era menor de edad.

El jurado consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado por tratarse de un integrante de la fuerza policial que cometió el delito en ocasión de sus funciones y mediante el uso de un arma.

Tras el veredicto de culpabilidad, la jueza técnica Clara Mondragón Pafundi había dispuesto su prisión preventiva en la Alcaidía de Concordia.

Posteriormente se desarrolló la audiencia de cesura, instancia en la que las partes debatieron la pena correspondiente.

En ese marco, el fiscal Martín Núñez solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva.

La sentencia definitiva debía ser comunicada este martes, pero el fallecimiento del imputado ocurrió horas antes de la audiencia.