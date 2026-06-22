Alerta por bajas temperaturas en Entre Ríos y otras provincias: anticipan intensas heladas durante toda la semana

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para Entre Ríos y otras trece provincias. Advierten que una masa de aire polar provocará temperaturas muy por debajo de lo normal y heladas generalizadas.
Alerta por bajas temperaturas en Entre Ríos y otras trece provincias marcó el comienzo de una semana con condiciones meteorológicas excepcionales para gran parte del país. El ingreso de una intensa masa de aire polar coincidió con el inicio del invierno astronómico y provocará jornadas con temperaturas muy inferiores a los valores habituales para esta época del año.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte del territorio entrerriano. El organismo advirtió que el fenómeno puede tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.
La advertencia también alcanza a sectores de Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chaco, Formosa, Tucumán, San Luis, La Rioja, Salta y Jujuy, donde se prevén condiciones similares durante los próximos días.
Departamentos entrerrianos bajo alerta
Según detalló el SMN, los departamentos comprendidos por el aviso son La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, Colón, Villaguay, Paraná, San Salvador, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Diamante y Nogoyá.
Las autoridades meteorológicas señalaron que las bajas temperaturas podrían representar un riesgo para los grupos más vulnerables, por lo que recomendaron extremar los cuidados durante las jornadas más frías.
El panorama estará dominado por un ambiente seco y estable, lo que favorecerá la persistencia del frío y la formación de heladas de variada intensidad en amplias regiones del territorio provincial.
Temperaturas por debajo de los valores normales
El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó en un informe para Meteored que los modelos de pronóstico muestran anomalías térmicas de entre 2 y 4 grados por debajo de los promedios climáticos sobre gran parte del centro y norte argentino.
“Los mapas de anomalía de temperatura del modelo ECMWF muestran valores entre 2 °C y 4 °C por debajo de los promedios climáticos sobre buena parte del centro y norte argentino, una señal clara de la intensidad del enfriamiento”, sostuvo el especialista.
Asimismo, remarcó que la persistencia del aire polar favorecerá jornadas con máximas muy bajas y mínimas ampliamente inferiores a los registros normales para fines de junio.
Las condiciones también favorecerán heladas moderadas y fuertes en la región Pampeana, Cuyo, el norte de la Patagonia y amplios sectores del NOA y NEA. Incluso provincias menos acostumbradas a episodios de frío intenso podrían registrar marcas cercanas o inferiores a los 0 grados.
Semana seca y heladas persistentes
Otro de los factores que contribuirá a la intensidad del fenómeno será la escasa presencia de precipitaciones. De acuerdo con las proyecciones "del modelo ECMWF, la última semana de junio se presentará predominantemente seca en buena parte del país", indicó el especialista.
La ausencia de lluvias, sumada a la escasa nubosidad y a la baja intensidad del viento, permitirá que las heladas se repitan durante varias jornadas consecutivas.
De Benedictis advirtió que “la continuidad de la circulación de aire frío permitirá que las anomalías negativas de temperatura se mantengan hasta prácticamente finalizar junio”, por lo que no se esperan cambios significativos en el corto plazo.
Recomendaciones para prevenir problemas de salud
Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura.
También aconsejaron consumir abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas, no fumar en espacios cerrados y consultar rápidamente a un profesional de la salud ante cualquier síntoma asociado a la exposición al frío.
El SMN pidió prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes constituyen los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas que dominarán el cierre de junio.