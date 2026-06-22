Cannabis medicinal para mascotas: los tratamientos y patologías en los que se utiliza

Mendoza avanzó con una normativa pionera para regular el uso de cannabis medicinal en animales. El nuevo esquema contempla la prescripción veterinaria, el cultivo controlado y el seguimiento de los tratamientos.
Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en implementar un registro oficial para regular la prescripción, el cultivo y el acceso a derivados de la planta de cannabis para a uso veterinario destinado a mascotas. En este marco, perros, gatos, caballos y otros animales ya reciben tratamientos a base de cannabis medicinal para aliviar dolores, trastornos neurológicos y enfermedades crónicas.
La medida se instrumentó mediante la creación del Registro Provincial de Cannabis Terapéutico Veterinario (Reprovet), impulsado por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. El objetivo es garantizar la trazabilidad de los tratamientos y establecer controles sobre la producción y el suministro de los productos utilizados en animales.
Guillermo Genta, médico veterinario mendocino y socio fundador de la Asociación Civil Veterinarios Cannábicos Argentinos, sostuvo que "Desde hace más de 15 años que hay veterinarios suministrándolo sin un marco legal".
Un sistema de control y seguimiento
La iniciativa se apoyó en una legislación provincial que reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho. Según explicó Genta, la normativa "Exige que los pacientes no humanos tengan derechos a la salud con igualdad de condiciones que los humanos".
Con la puesta en marcha del registro, sólo los veterinarios matriculados y las asociaciones habilitadas podrán cultivar y suministrar cannabis con fines terapéuticos. Además, los profesionales deberán acreditar formación específica en medicina cannabinoide, no registrar sanciones éticas y renovar la habilitación cada tres años.
El ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, destacó que "Con la apertura del registro, tendremos la trazabilidad del cannabis que se produce y se suministra a los animales con fines terapéuticos". Asimismo, agregó: "Tendremos el detalle de quién fue el veterinario que lo recetó y un seguimiento de los tratamientos para evaluar la eficacia del uso de esta medicación".
Quiénes podrán cultivar y cómo funcionará
La reglamentación incorporó la figura del veterinario cultivador y habilitó permisos especiales para asociaciones civiles y fundaciones dedicadas al cuidado animal. Los cultivos estarán sujetos a límites establecidos en función de la cantidad de pacientes bajo tratamiento.
La resolución también determinó que los dueños de las mascotas deberán contar con un certificado oficial para poseer y administrar los preparados recetados. Dicho documento será personal e intransferible y perderá vigencia una vez finalizado el tratamiento o ante el fallecimiento del animal.
Además, la normativa aclaró que los tutores de mascotas no estarán autorizados a cultivar cannabis por cuenta propia bajo este régimen, ya que esa actividad quedará reservada exclusivamente a profesionales y entidades registradas.
Para qué enfermedades se utiliza
De acuerdo con los especialistas, el cannabis medicinal se emplea en una amplia variedad de patologías veterinarias. Entre ellas figuran los dolores crónicos y agudos, trastornos neurológicos derivados de enfermedades parasitarias y problemas de comportamiento como ansiedad, estrés e hiper apego.
También se utiliza para aliviar dolores oncológicos y en enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, comparables al Alzheimer en humanos. Asimismo, puede actuar como anticonvulsivo en pacientes con epilepsia cuando los tratamientos convencionales no resultan suficientes.
Otra de las aplicaciones se relaciona con afecciones dermatológicas y alergias que provocan picazón severa, además de sus propiedades antiinflamatorias.
Genta remarcó que "no estamos fomentando la marihuana y el porro, sino la salud, la trazabilidad de estos tratamientos". En ese sentido, explicó que el propósito de la regulación es asegurar la intervención profesional en todo el proceso, desde el cultivo hasta la administración del producto.
Según señalaron desde la Asociación Veterinarios Cannábicos Argentinos, la experiencia mendocina podría servir como antecedente para impulsar registros similares en otras provincias y avanzar en una regulación nacional más amplia sobre el uso terapéutico del cannabis en animales.