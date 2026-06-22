Joven futbolista de Paraná necesita ayuda para viajar a probarse a Italia

REDACCIÓN ELONCE
Genaro Vicentín, delantero de 18 años que juega en Neuquén, recibió la posibilidad de realizar una prueba en un club de la región de Calabria, Italia. Para afrontar los costos del viaje, organiza rifas y solicita colaboración de la comunidad, supo Elonce.
Un futbolista de Paraná sueña con viajar a Italia, tiene 18 años, juega como delantero en el Club Neuquén y atraviesa días de expectativa luego de recibir una propuesta para realizar una prueba deportiva en un equipo de la región de Calabria.
Se trata de Genaro Vicentín, quien contó a Elonce que la oportunidad surgió a través de un contacto familiar y que actualmente trabaja junto a su familia para reunir el dinero necesario para afrontar los costos del viaje previsto para agosto.
Mientras continúa con sus entrenamientos y estudios, el joven organiza rifas y recibe colaboraciones para intentar concretar el proyecto deportivo.
Una oportunidad para dar el salto
En la oportunidad, Vicentín relató a Elonce cómo surgió la posibilidad de viajar a Europa. "Fue gracias a mi tío Sebastián, que me consiguió al equipo Siderno, de la región de Calabria, y ahora estamos recaudando fondos para juntar los pasajes y que se dé la posibilidad de viajar y poder probarme", explicó.
La expectativa es poder concretar el viaje durante los primeros días de agosto. Sobre las condiciones de la prueba, explicó que el club italiano le ofrecería alojamiento y otras facilidades durante su estadía.
La posibilidad representa una experiencia importante para el joven futbolista, que aspira a continuar su desarrollo deportivo en el exterior.
Entrenamiento y estudios
El joven señaló que actualmente integra el plantel del Club Neuquén, donde se desempeña como centrodelantero. En ese sentido, contó que gran parte de sus días transcurren entre los entrenamientos, el gimnasio y las actividades escolares. "Casi siempre me levanto a la mañana para ir al gimnasio. Después arranco a entrenar y me queda la tarde libre, pero voy a la escuela. Casi siempre me la paso entrenando", comentó.
De hecho, Vicentín afirmó que intentó prepararse para este tipo de oportunidades desde hace tiempo. "Cada uno siempre se prepara para las oportunidades, para que le lleguen. Se esfuerza y nada, contento y agradecido", expresó.
Rifas para reunir el dinero del viaje
Para solventar el costo de los pasajes, Genaro y su familia impulsaron una campaña solidaria. Según detalló, la primera rifa ya fue completada y el sorteo se realizará en las próximas semanas. "Gracias a Dios ya pudimos completar una y estamos por largar otra para tratar de llegar al monto requerido", señaló.
Los números tuvieron un valor de 5.000 pesos y entre los premios se incluyeron distintos productos gastronómicos.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias informado por la familia: rifagena a nombre de Vicentín Jesús Sebastián.
Vicentín destacó el acompañamiento permanente de su entorno más cercano. "Gracias a Dios tengo mis amigos y mi familia que me apoyan siempre y que están ahí al pie del cañón", sostuvo. Además, remarcó que considera esta oportunidad como un logro compartido con quienes lo acompañaron durante su formación. "También es por ellos este logro", expresó.
Mientras avanza la campaña solidaria, familiares y allegados continúan difundiendo la iniciativa para reunir los fondos necesarios que permitan concretar el viaje.
La campaña continuará durante las próximas semanas con nuevas acciones destinadas a reunir el dinero necesario para que Genaro pueda viajar a Italia y cumplir el objetivo de realizar la prueba deportiva.