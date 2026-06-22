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Policiales

Balearon a un hombre tras discusión y hallaron droga durante la detención de los agresores en Paraná

Un hombre resultó herido de arma de fuego tras una discusión ocurrida en barrio Macarone. Dos sospechosos fueron detenidos y, durante el procedimiento policial, secuestraron envoltorios con droga. 

22 de Junio de 2026
La droga incautada en la vivienda
La droga incautada en la vivienda

Un hombre resultó herido de arma de fuego tras una discusión ocurrida en barrio Macarone. Dos sospechosos fueron detenidos y, durante el procedimiento policial, secuestraron envoltorios con droga. 

Un hombre resultó herido de arma de fuego en una de sus piernas durante una discusión registrada alrededor de las 5.25 de este lunes en calle Moreno, en barrio Macarone, de la ciudad de Paraná. Tras el hecho, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

 

Según se informó, la víctima se encontraba en la vereda de un domicilio cuando se produjo un enfrentamiento con otros dos sujetos debido a un conflicto de vieja data. En medio de la disputa, uno de los involucrados efectuó un disparo que impactó en la pierna derecha del hombre.

 

Persecución y detenciones

Al arribar el personal policial al lugar, los presuntos agresores intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron demorados dentro de una vivienda cercana.

 

Durante la intervención, los efectivos observaron sobre una cama 40 envoltorios de color negro que contenían una sustancia compatible con marihuana, además de una balanza de precisión y un cartucho calibre .22.

 

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Patricia Yedro, quien dispuso la detención de ambos sujetos y su traslado a Alcaidía.

 

Asimismo, se ordenó la intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas, la Dirección Criminalística y la División Balística para realizar las pericias correspondientes sobre los elementos secuestrados.

 

Temas:

Barrio Macarone herido de arma de fuego Paraná marihuana detenidos
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