Ambulancia chocó un caballo suelto en la ruta: "No se hacen cargo", afirmó intendente entrerriano

Ambulancia del hospital de Ibicuy chocó un caballo suelto sobre una ruta entrerriana y el hecho pudo haber terminado en tragedia. La unidad sanitara impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada, provocando importantes daños materiales y lesiones al conductor del vehículo.

Como consecuencia del fuerte choque, el chofer sufrió heridas producto de la rotura del parabrisas. Según se informó, presenta incrustaciones de fragmentos de vidrio en los ojos y debió recibir asistencia médica.

Tras el siniestro, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, realizó un contundente descargo en sus redes sociales y responsabilizó a los propietarios de los animales que circulan sueltos por la vía pública.

"No fue una tragedia de casualidad"

“Este accidente, evitable por supuesto, no fue una tragedia de casualidad”, enfatizó el jefe comunal al referirse al episodio ocurrido durante las últimas horas.

Maneiro sostuvo que la presencia de caballos sueltos representa un riesgo permanente para quienes transitan por rutas y caminos de la zona. En ese sentido, aseguró que se trata de una problemática recurrente que ya provocó otros accidentes de gravedad.

Como antecedente, recordó el caso de un vecino que trabajaba distribuyendo viandas para una empresa y que meses atrás también chocó contra un caballo. Aquel siniestro destruyó completamente su camioneta y, según indicó, nadie se hizo responsable por los daños ocasionados.

Reclamo a los propietarios

En su mensaje, el intendente apuntó directamente contra los dueños de los animales que habitualmente son encontrados sueltos.

“Quiero dirigirme a los mismos de siempre, los que tienen caballos y no se hacen cargo, a los que siempre que el municipio se los encierra y les cobra una multa resulta que les robaron el bozal, les robaron la piola, se los soltaron, les cortaron un alambre, etc, etc, etc”, escribió Maneiro.

El mandatario señaló que la Municipalidad viene realizando controles y secuestros de animales desde hace tiempo, aunque cuestionó la falta de compromiso de algunos propietarios para evitar que vuelvan a quedar en libertad.

Endurecerán las medidas

A raíz del accidente protagonizado por la ambulancia, el intendente adelantó que se aplicarán sanciones más severas contra quienes incumplan las normas vigentes.

“No habrá más contemplación de ningún tipo”, advirtió. Además, confirmó que una vez vencidos los plazos establecidos por la ordenanza municipal, los animales secuestrados serán trasladados de manera definitiva.

También anticipó que las multas para recuperar los equinos retenidos serán “las más severas posibles”, con el objetivo de desalentar estas conductas y proteger la seguridad vial.

“Los animales no tienen la culpa de nada… Los dueños sí”, sentenció Maneiro. Finalmente, informó que personal de tránsito municipal, efectivos de la Policía local y agentes de la Brigada de Abigeato realizarán operativos y recorridas periódicas para detectar animales sueltos y prevenir nuevos accidentes.