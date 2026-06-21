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Policiales Siniestro vial en Chajarí

Un auto despistó, cayó a un arroyo y sus ocupantes fueron rescatados por un familiar

El accidente ocurrió esta madrugada en Colonia San Roque, departamento Federación. Un familiar de los ocupantes se arrojó al agua para auxiliarlos y logró ponerlos a salvo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

21 de Junio de 2026
Despiste en Colonia San Roque: un auto cayó a un cauce de agua.
Despiste en Colonia San Roque: un auto cayó a un cauce de agua. Foto: (Tal Cual).

El accidente ocurrió esta madrugada en Colonia San Roque, departamento Federación. Un familiar de los ocupantes se arrojó al agua para auxiliarlos y logró ponerlos a salvo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El despiste de un auto que cayó a un arroyo en Colonia San Roque (departamento Federación), movilizó a personal policial durante la mañana de este domingo, luego de que un automóvil Chevrolet Meriva se saliera del camino y terminara dentro del cauce de agua.

 

Según se informó desde la Comisaría N°1 de Chajarí, el siniestro ocurrió alrededor de las 6 en una zona rural de Colonia San Roque. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

 

Los ocupantes eran acompañados por familiares que circulaban en otro automóvil y observaron el momento en que la Meriva despistó e ingresó al agua.

Rescate inmediato

 

Ante la emergencia, uno de los familiares se arrojó de inmediato al cauce y logró rescatar a los dos ocupantes del vehículo. Tras ser puestos a salvo, el hombre y la mujer fueron asistidos y posteriormente trasladados a sus respectivos domicilios.

 

Afortunadamente, ninguno de los involucrados sufrió lesiones como consecuencia del accidente, pese a la dramática situación generada por la caída del vehículo al curso de agua.

Temas:

Federación Accidente zona rural
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