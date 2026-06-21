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Policiales Siniestro vial en Paraná

Conductor ebrio, se montó al cantero central de Avenida Ramírez y chocó contra una plantera

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en avenida Ramírez. Un hombre que conducía ebrio su auto, impactó contra una estructura del cantero central. No hubo personas lesionadas.

21 de Junio de 2026
Accidente en avenida Ramírez: chocó una plantera y dio alcoholemia positiva.
Accidente en avenida Ramírez: chocó una plantera y dio alcoholemia positiva. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en avenida Ramírez. Un hombre que conducía ebrio su auto, impactó contra una estructura del cantero central. No hubo personas lesionadas.

Un accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este domingo en avenida Ramírez. Minutos después de las 6, un automóvil Fiat Siena terminó sobre el cantero central e impactó contra una plantera de cemento, a pocos metros de la intersección con calle Urquiza, en Paraná.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el vehículo se había desviado de su trayectoria, montado sobre el separador central de la avenida y colisionado contra la estructura, que quedó completamente destruida como consecuencia del fuerte impacto.

 

Según la información policial confirmada a Elonce, el conductor, en aparente estado de ebriedad, perdió el control del rodado por causas que se tratan de establecer. A pesar de los importantes daños materiales ocasionados, no se registraron personas lesionadas.

 

Retuvieron el vehículo

 

Tras el siniestro, agentes de Tránsito Municipal realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor del Fiat Siena, cuyo resultado fue positivo.

 

Además, las autoridades constataron la falta de documentación obligatoria para circular, situación que derivó en la retención del vehículo y su posterior traslado al depósito municipal mediante una grúa.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Segunda y personal de Tránsito Municipal, que trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad vial y retirar el automóvil siniestrado.

Temas:

Avenida Ramírez Auto accidente de tránsito
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