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Choque entre colectivo urbano y auto dejó dos personas lesionadas en Paraná

Choque entre colectivo urbano y auto movilizó este domingo a personal de Bomberos Voluntarios, Emergencias Sanitarias y fuerzas de seguridad. Dos pasajeros debieron recibir asistencia médica tras el impacto ocurrido en barrio San Roque de Paraná.

21 de Junio de 2026
Los heridos eran pasajeros.
Los heridos eran pasajeros. Foto: Bomberos voluntarios

REDACCIÓN ELONCE

Choque entre colectivo urbano y auto movilizó este domingo a personal de Bomberos Voluntarios, Emergencias Sanitarias y fuerzas de seguridad. Dos pasajeros debieron recibir asistencia médica tras el impacto ocurrido en barrio San Roque de Paraná.

Un choque entre colectivo urbano y auto ocurrido este domingo cerca del mediodía en barrio San Roque demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, Emergencias Sanitarias 107 y efectivos policiales. Como consecuencia del siniestro vial, dos personas que viajaban en el transporte urbano requirieron asistencia médica y fueron trasladadas para una mejor evaluación.

El hecho se registró en calle Gómez del Río, donde colisionaron una unidad del transporte urbano de pasajeros y un auto. Tras recibir el aviso, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar para brindar asistencia y colaborar en el operativo de emergencia.

Al arribar a la zona, constataron que dos pasajeros que se encontraban en el interior del colectivo presentaban lesiones y necesitaban atención. De inmediato, realizaron las primeras tareas de asistencia hasta la llegada del personal sanitario.

 

Asistencia a los pasajeros lesionados

 

Según se informó, los profesionales de Emergencias Sanitarias 107 continuaron con la atención de los heridos y posteriormente dispusieron su traslado a un centro asistencial.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, los demás pasajeros permanecieron momentáneamente en el lugar del siniestro.

Operativo de seguridad y ordenamiento

 

Del operativo participaron efectivos de Bomberos Voluntarios de Paraná, personal de Emergencias Sanitarias 107, agentes de la Comisaría Cuarta y trabajadores del Cuerpo Único de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, quienes coordinaron las acciones necesarias tras el siniestro vial.

Temas:

Choque colectivo Auto lesionados Hospital Paraná
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