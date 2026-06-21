Choque entre colectivo urbano y auto dejó dos personas lesionadas en Paraná

Un choque entre colectivo urbano y auto ocurrido este domingo cerca del mediodía en barrio San Roque demandó la intervención de personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, Emergencias Sanitarias 107 y efectivos policiales. Como consecuencia del siniestro vial, dos personas que viajaban en el transporte urbano requirieron asistencia médica y fueron trasladadas para una mejor evaluación.

El hecho se registró en calle Gómez del Río, donde colisionaron una unidad del transporte urbano de pasajeros y un auto. Tras recibir el aviso, una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar para brindar asistencia y colaborar en el operativo de emergencia.

Al arribar a la zona, constataron que dos pasajeros que se encontraban en el interior del colectivo presentaban lesiones y necesitaban atención. De inmediato, realizaron las primeras tareas de asistencia hasta la llegada del personal sanitario.

Asistencia a los pasajeros lesionados

Según se informó, los profesionales de Emergencias Sanitarias 107 continuaron con la atención de los heridos y posteriormente dispusieron su traslado a un centro asistencial.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, los demás pasajeros permanecieron momentáneamente en el lugar del siniestro.

Operativo de seguridad y ordenamiento

Del operativo participaron efectivos de Bomberos Voluntarios de Paraná, personal de Emergencias Sanitarias 107, agentes de la Comisaría Cuarta y trabajadores del Cuerpo Único de Inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, quienes coordinaron las acciones necesarias tras el siniestro vial.