Joven sufrió pérdidas totales tras incendiarse su casa en Paraná y pide ayuda a la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El incendio de una vivienda en Paraná dejó a una joven con pérdidas totales. Tras lograr escapar de las llamas durante la madrugada, ahora solicita colaboración para reconstruir su hogar y recuperar lo que perdió.
A una vecina de Paraná se le quemó la casa durante la madrugada del martes y las pérdidas fueron totales. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Claudio Fink, en el interior del barrio El Morro. La damnificada logró escapar a tiempo, pero no pudo evitar que el fuego consumiera gran parte de sus pertenencias.
La mujer, identificada como Ludmila Maidana, relató el difícil momento que le tocó atravesar y explicó cómo se originó el incendio. Según contó, la vivienda no cuenta con suministro eléctrico, por lo que utilizaba velas para iluminarse durante la noche.
“Se me quemó la casa el martes pasado como a las dos de la mañana”, expresó al recordar el dramático episodio que cambió por completo su realidad en cuestión de minutos.
Un incendio que destruyó todo
Al brindar detalles sobre lo ocurrido, Ludmila explicó que el fuego se habría iniciado accidentalmente mientras descansaba. “No tengo luz y uso vela. Estaba muy cansada, me dormí, me desperté y tenía todo el fuego al costado”, relató.
La rápida propagación de las llamas generó momentos de desesperación. En medio de la emergencia, la mujer logró escapar de la vivienda tras derribar una puerta para ponerse a salvo.
A pesar de haber salvado su vida, las consecuencias materiales fueron devastadoras. El incendio destruyó prácticamente todo lo que había dentro de la casa.
Pérdidas totales y un pedido de solidaridad
“Perdí todas las cosas que tenía en casa. Lo único que llegué a sacar son tres mochilas y un poco de ropa”, contó la vecina, quien ahora enfrenta el desafío de reconstruir su vida desde cero.
Ante esta situación, pidió la colaboración de la comunidad para recuperar algunos de los elementos esenciales que perdió en el incendio. Según explicó, cualquier ayuda será bienvenida para poder volver a contar con un lugar donde vivir.
“Más que nada cosas materiales. Pediría para armar una casa nueva”, manifestó con esperanza de recibir el acompañamiento de vecinos y personas solidarias.
Quienes deseen colaborar con Ludmila Maidana pueden comunicarse al teléfono 3436985431 para coordinar donaciones o brindar algún tipo de ayuda que contribuya a la reconstrucción de su hogar.