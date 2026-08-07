Norberto Luis Jacob reemplazará a Darío Báez en el Concejo Deliberante

Norberto Luis Jacob asumirá como concejal en Paraná en reemplazo de Darío Báez, quien falleció el pasado 28 de julio. De esta manera, el Concejo Deliberante avanzará en la cobertura de la banca que quedó vacante tras la muerte del dirigente.

De cara a su incorporación al cuerpo legislativo, Jacob mantuvo un encuentro con la intendenta Rosario Romero, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, David Cáceres, y la concejal Luisina Minni.

"Junto al viceintendente David Cáceres y la concejal Luisina Minni nos reunimos con Norberto Luis Jacob, quien asumirá próximamente como edil de La Libertad Avanza", informó Romero a través de sus redes sociales.

El encuentro antes de la asunción de Jacob

La intendenta destacó el diálogo entre los diferentes espacios políticos de la capital entrerriana. “Convencidos de que el diálogo fortalece la democracia, seguiremos trabajando en equipo por el crecimiento de nuestra ciudad”, expresó.

Báez había llegado al Concejo Deliberante de Paraná en diciembre de 2024 como representante de La Libertad Avanza. Posteriormente, conformó un monobloque y mantuvo un acuerdo de interbloque con el oficialismo municipal.

Su fallecimiento, ocurrido el 28 de julio, generó conmoción en el ámbito político de Paraná. Ahora, con la próxima asunción de Jacob, se completará nuevamente la integración del cuerpo deliberativo de la capital provincial.