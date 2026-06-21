Ingresaba el auto al garaje, no pudo frenarlo y chocó a una moto: una mujer está internada en estado crítico

El automovilista intentaba ingresar el auto al garaje y chocó a una moto

Un violento accidente de tránsito se registró en Avenida Tavella de Concordia, donde un automóvil impactó contra una motocicleta, dejando como saldo una mujer gravemente herida que permanece internada en estado crítico.

El hecho fue atendido por personal de Comisaría Cuarta y tuvo como protagonistas a un Ford Ka y una motocicleta Motomel CX 150. Según las primeras actuaciones, el automóvil se encontraba estacionado frente a un domicilio a la altura del 2000, cuando su conductor intentó ingresarlo al garaje.

De acuerdo al testimonio del propio automovilista, al quitar el cambio y liberar el freno de mano, el vehículo descendió de manera involuntaria hacia la calzada, impactando contra la motocicleta que circulaba en sentido sur-norte.

En el rodado menor viajaban un hombre y una mujer. Como consecuencia del choque, la acompañante resultó con lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

La acompañante tuvo severas heridas

Desde el nosocomio informaron que la paciente presenta politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano grave y trauma cerrado toracoabdominal. Además, se encuentra en estado crítico, con contusión pulmonar bilateral, edema cerebral y hemorragia. Permanece sedada, intubada, con asistencia respiratoria mecánica y bajo tratamiento en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

En tanto, se indicó que el conductor de la motocicleta llevaba casco protector, mientras que la mujer lesionada no lo utilizaba al momento del impacto.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes y las causas del siniestro serán determinadas mediante pericias.