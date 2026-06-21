Un auto despistó y terminó en un zanjón en el acceso a Concepción del Uruguay: rescataron a una pareja

Dos personas de la provincia de Buenos Aires cayeron con su auto a un zanjón

Un impactante siniestro vial ocurrido este domingo por la tarde generó momentos de extrema tensión en el acceso J. J. Bruno, en Concepción del Uruguay, cuando un automóvil despistó, cayó a un zanjón de desagüe y volcó, dejando a sus ocupantes atrapados en el interior.

El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas, a la altura de calle 38 del Oeste Sur. Por causas que aún se investigan, un Ford EcoSport perdió el control, se salió de la calzada y terminó dentro de un profundo canal pluvial.

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, con la parte delantera comprometida. En el rodado viajaba una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires, que quedó atrapada sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El rescate de las dos personas

Rápidamente se desplegó un operativo de emergencia en el lugar, con la intervención de efectivos policiales de Comisaría Cuarta y una dotación de Bomberos Voluntarios. Mediante el uso de herramientas especiales, lograron estabilizar el rodado y rescatar a ambos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 61 años, domiciliado en Wilde, partido de Avellaneda, quien conducía el vehículo, y su esposa, de la misma edad. En el lugar también trabajó una ambulancia del servicio privado Alerta, cuyo personal brindó las primeras atenciones.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al hospital Justo José de Urquiza para una evaluación más completa. Según los primeros informes oficiales, ambos presentaban lesiones de carácter leve, lo que refuerza la idea de un verdadero milagro tras la violencia del accidente.

El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de rescate y remoción del vehículo.