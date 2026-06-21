Secuestraron 24 kilos de cocaína ocultos en un auto en Ruta 14 y detuvieron a tres personas, incluyendo a un entrerriano

Gendarmería Nacional secuestró casi 24 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos en un auto sobre la Autovía Nacional 14, a la altura del peaje de Yeruá, al sur de Concordia. Como resultado del procedimiento, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El operativo se desarrolló durante la madrugada del 19 de junio y tuvo su origen en una denuncia anónima recibida a través de la línea 134, destinada a recepcionar información vinculada al narcotráfico y otros delitos federales.

Según se informó, el aviso alertaba sobre un posible traslado de estupefacientes desde la provincia de Misiones hacia un destino que no pudo ser determinado en ese momento.

El control sobre la Autovía 14

A partir de los datos aportados por la denuncia, efectivos del Escuadrón IV Concordia de Gendarmería Nacional desplegaron tareas de vigilancia y localizaron un Volkswagen Vento que coincidía con las características aportadas.

Los uniformados interceptaron el vehículo sobre la Autovía Nacional 14 y realizaron un control de rutina. Durante la inspección inicial intervino el can detector de narcóticos “Loki”, que marcó distintos sectores del automóvil donde presumiblemente se ocultaba droga.

La reacción positiva del perro antinarcóticos motivó una requisa más profunda por parte de los gendarmes.

La droga estaba oculta en varios compartimientos

Al avanzar con la inspección, los efectivos encontraron 24 paquetes rectangulares y dos envoltorios tipo “bochita” acondicionados en sectores ocultos del vehículo.

La cocaína estaba escondida en la zona de la guantera y también en los guardabarros internos ubicados en el sector del baúl.

Tras el secuestro de la sustancia, se realizó el pesaje correspondiente, que confirmó un total de 23,987 kilogramos de cocaína.

Además de la droga, Gendarmería secuestró teléfonos celulares, el vehículo utilizado para el transporte y otros elementos considerados relevantes para la investigación judicial.

Tres detenidos y una investigación en marcha

Como consecuencia del procedimiento fueron detenidas tres personas, una de ellas oriunda de Concordia.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que ordenó las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de la droga, el destino final del cargamento y posibles vinculaciones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Allanamientos y una investigación que apunta a una organización más amplia

Tras el secuestro de la droga, la causa avanzó con una serie de allanamientos realizados tanto en la provincia de Córdoba como en la ciudad de Concordia. El objetivo de estas medidas fue reconstruir el recorrido del cargamento, identificar posibles conexiones con otras personas y reunir nuevas pruebas que permitan esclarecer la maniobra investigada.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Concordia, encabezado por la jueza federal Analía Ramponi, con intervención del fiscal federal interino Francisco Bernhardt y del secretario Alan Bergdolt.

De manera provisoria, los hechos fueron encuadrados como transporte de estupefacientes en concurso real con contrabando de estupefacientes.