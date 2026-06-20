Desbarataron a una familia que se dedicaba al narcomenudeo en Concordia

Una investigación por narcomenudeo en Concordia culminó con dos allanamientos simultáneos y la detención de dos integrantes de una misma familia. Durante los procedimientos se secuestraron drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego.
Un operativo contra el narcomenudeo en Concordia permitió desarticular una presunta estructura familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad. La intervención fue llevada adelante por personal de la División Drogas Peligrosas, que concretó dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación judicial que venía desarrollándose desde hacía varios meses.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia, a cargo del doctor Mauricio Javier Guerrero, con intervención del fiscal Fabio Zabaleta. Los procedimientos permitieron reunir pruebas consideradas relevantes para la causa y avanzar sobre los principales sospechosos investigados.
Como resultado de los operativos, una mujer y su hijo menor de edad fueron detenidos por disposición judicial. Ambos integraban el núcleo familiar que se encontraba bajo investigación por su presunta participación en la venta de drogas al menudeo.
Importante secuestro de drogas y dinero
Durante los allanamientos, los efectivos policiales lograron secuestrar dosis de cocaína y marihuana que, según la investigación, estaban preparadas para su distribución y comercialización.
Además, se incautó una importante suma de dinero en efectivo que superó los 865.000 pesos, cifra que será analizada en el marco de la causa para determinar su posible vinculación con la actividad ilícita investigada.
Los procedimientos también permitieron secuestrar varios teléfonos celulares utilizados presuntamente para coordinar las operaciones de venta, además de otros elementos que podrían aportar información clave para el avance de la investigación.
Un arma de fuego y más elementos de interés
Entre los objetos hallados durante los allanamientos se encontraba un revólver calibre .22 junto a municiones compatibles, situación que también será evaluada por la Justicia para determinar eventuales responsabilidades penales adicionales.
Los investigadores destacaron que el material secuestrado constituye una prueba importante para sostener la hipótesis de una organización familiar dedicada al microtráfico de estupefacientes en la ciudad.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que puedan surgir nuevas medidas judiciales a partir del análisis de los teléfonos celulares y de la documentación secuestrada durante los procedimientos.