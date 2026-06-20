Allanaron un galpón vinculado a un coto de caza y secuestraron bienes por más de $1300 millones

Un operativo realizado por Prefectura Naval Argentina permitió secuestrar armas, más de 15.000 municiones, trofeos de caza, ejemplares taxidermizados y documentación en un galpón vinculado a un coto de caza. Los bienes incautados fueron valuados en más de 1.326 millones de pesos.
El allanamiento a un coto de caza en Gualeguaychú permitió el secuestro de armas, municiones, trofeos de fauna silvestre, ejemplares taxidermizados y documentación de interés para una causa federal. El valor estimado de los bienes incautados superó los 1.326 millones de pesos.
El procedimiento se concretó durante la tarde del viernes en un galpón ubicado sobre avenida Urquiza al Oeste al 2900, inmueble vinculado a un establecimiento de caza de Costa Uruguay Sur denominado Médano Salvaje, según consta en la investigación judicial, publicó R2820.
La medida fue ejecutada por personal de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de una causa que ya había derivado en otro allanamiento realizado el pasado 10 de junio.
Una investigación federal
La diligencia fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia a cargo de Hernán Viri y contó con intervención de la Fiscalía Federal encabezada por Pedro Rebollo.
Además, participaron especialistas de la Brigada de Control Ambiental, quienes colaboraron en la identificación y análisis de elementos vinculados a fauna silvestre.
Durante el operativo fue identificado un hombre mayor de edad, mientras continuaban las actuaciones judiciales para determinar posibles responsabilidades en la causa.
Armas y miles de municiones
Entre los elementos secuestrados se encontraron 29 escopetas de distintos calibres y marcas, además de un revólver.
También fueron incautados más de 15.000 cartuchos de diferentes características, que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
El importante volumen de armamento y municiones constituyó uno de los principales hallazgos del procedimiento realizado en el inmueble allanado.
Trofeos y fauna silvestre
Los efectivos también secuestraron una importante cantidad de elementos relacionados con actividades cinegéticas y fauna silvestre. Entre ellos se contabilizaron decenas de taxidermias de mamíferos y aves, cuernos con cráneos, colmillos, astas y cueros de distintos animales.
Asimismo, fueron hallados huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles de animales y cuchillos elaborados con mangos de asta, entre otros objetos.
Documentación y dispositivos digitales
La requisa incluyó el secuestro de documentación considerada relevante para la investigación.
También fueron incautados dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico que podría aportar información vinculada a la actividad desarrollada en el lugar.
Todos los elementos quedaron bajo custodia judicial para ser sometidos a análisis y pericias en el marco del expediente federal.
Las tareas se extendieron hasta la noche
Debido a la cantidad de objetos secuestrados, el procedimiento demandó varias horas de trabajo.
Las tareas finalizaron durante la noche luego del traslado de un camión cargado con los elementos incautados hacia la sede local de Prefectura Naval ubicada en la zona de Costanera.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal para determinar el alcance de las presuntas irregularidades detectadas y establecer las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.