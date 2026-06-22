Dos entrerrianos ganaron más de 28 millones de pesos en el Quini 6

El Quini 6 sigue haciendo felices a los apostadores entrerrianos. En el sorteo realizado este domingo, dos personas se hicieron acreedores de más de 28 millones de pesos al acertar los números en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce, que las boletas se jugaron en las agencias Nº 693 de la localidad de Crespo y en la Nº 1111 de La Paz.

En la modalidad Siempre Sale, los números favorecidos fueron 24-29-02-40-26-44 y los ganadores acertaron cinco de estas cifras. El pozo ponía en juego $314.552.808 que fue repartido entre once ganadores. Cada uno obtuvo un premio de $28.595.709,82.

Además de los ganadores de Entre Ríos, la fortuna cayó en las provincias de Santa Fe, Salta, Chaco y Buenos Aires.

Los otros sorteos del Quini

Los principales pozos, correspondientes al Tradicional, La Segunda y La Revancha, quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para la próxima edición del juego.

En el sorteo Tradicional salieron los números 24-32-45-19-07-26, sin ganadores, por lo que el pozo de $2.468.722.000 pasa para el próximo sorteo. La Segunda los números favorecidos fueron 12-33-24-28-26-42, también sin aciertos completos, acumulando un premio de $1.100.000.000.

En tanto, en La Revancha aparecieron los números 31-27-16-09-08-36, quedando el pozo vacante con $3.382 millones en juego para el próximo sorteo.

Por su parte, el Pozo Extra se registraron 1127 ganadores, cada uno con un premio de $177.462,00 completando una jornada con múltiples beneficiarios a pesar de la ausencia de grandes ganadores en las modalidades principales.

Con los pozos acumulados y una cifra total en juego de $8.750.000.000 para el próximo sorteo, las expectativas vuelven a crecer entre los apostadores del país, que buscarán quedarse con alguno de los premios millonarios del tradicional juego de la Lotería de Santa Fe.