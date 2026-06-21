Quini 6: 11 apostadores ganaron más de $28 millones en el Siempre Sale y dos son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Quini 6 dejó pozos vacantes en sus principales modalidades, pero el Siempre Sale volvió a repartir importantes premios. En total, 11 apostadores ganaron más de $28 millones y dos de ellos son de Entre Ríos.
El Quini 6 volvió a quedar sin ganadores en sus principales pozos millonarios en el sorteo de este domingo, aunque el esperado “Siempre Sale” dejó como saldo 11 apostadores beneficiados con premios superiores a los 28 millones de pesos, entre los cuales se encuentran dos jugadores de Entre Ríos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el acumulado para el próximo sorteo alcanzará una cifra récord, con un total de 8.750.000.000 pesos en juego, lo que incrementa la expectativa de miles de apostadores en todo el país.
Los principales pozos, correspondientes al Tradicional, La Segunda y La Revancha, quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para la próxima edición del juego.
Pozos millonarios vacantes y acumulados históricos
En el sorteo Tradicional salieron los números 24-32-45-19-07-26, sin ganadores, por lo que el pozo de $2.468.722.000 pasa para el próximo sorteo.
En La Segunda los números favorecidos fueron 12-33-24-28-26-42, también sin aciertos completos, acumulando un premio de $1.100.000.000.
En tanto, en La Revancha aparecieron los números 31-27-16-09-08-36, quedando el pozo vacante con $3.382 millones en juego para el próximo sorteo.
La ausencia de ganadores en las principales modalidades vuelve a generar un fuerte incremento en los pozos acumulados, consolidando al Quini 6 como uno de los juegos de azar más convocantes del país.
El Siempre Sale dejó 11 ganadores millonarios
En la modalidad Siempre Sale, donde se premia con seis, cinco o cuatro aciertos, los números favorecidos fueron 24-29-02-40-26-44. El pozo del Siempre Sale ponía en juego, $314.552.808. En este caso, 11 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno obtuvo un premio de $28.595.709,82.
Desde la organización confirmaron que los ganadores son dos en Santa Fe, uno en Salta, dos en Entre Ríos, uno de Chaco y cinco de Buenos Aires.
En el Pozo Extra se registraron 1127 ganadores, cada uno con un premio de $177.462,00 completando una jornada con múltiples beneficiarios a pesar de la ausencia de grandes ganadores en las modalidades principales.
Con los pozos acumulados y una cifra total en juego de $8.750.000.000 para el próximo sorteo, las expectativas vuelven a crecer entre los apostadores del país, que buscarán quedarse con alguno de los premios millonarios del tradicional juego de la Lotería de Santa Fe.