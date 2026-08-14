Laboratorios Pyam cumplió la orden judicial y reincorporó a tres delegados sindicales

Laboratorios Pyam reincorporó este viernes a tres delegados sindicales que habían sido despedidos semanas atrás, luego de que la Justicia Laboral de Gualeguaychú ordenara su inmediata reinstalación en los puestos de trabajo.

La reincorporación se hizo efectiva durante la mañana y los tres empleados retomaron sus funciones con normalidad en la empresa. La medida se produjo en cumplimiento de la resolución judicial que reconoció la tutela sindical de los trabajadores, publicó R2820.

Los delegados pertenecen al Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, organización que había cuestionado los despidos y los había atribuido a la actividad gremial desarrollada dentro de la planta.

La Justicia ordenó la reincorporación

Según informó el sindicato, los trabajadores habían sido desvinculados semanas atrás y la organización gremial consideró que la decisión empresarial constituyó una represalia por su tarea de representación y por los reclamos realizados en defensa de sus compañeros.

Ante esa situación, el conflicto llegó a la Justicia Laboral de Gualeguaychú, que finalmente reconoció la tutela sindical de los tres delegados y dispuso que debían ser reincorporados inmediatamente.

La resolución buscó garantizar el ejercicio de la representación gremial y los derechos derivados de la protección sindical. Con el cumplimiento de la orden, los tres empleados volvieron este viernes a sus respectivos puestos.

Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate (R2820)

El sindicato celebró la resolución

Desde la comisión directiva del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate valoraron la decisión judicial y sostuvieron que significó un antecedente para los trabajadores de la actividad.

La organización sindical afirmó que la resolución “pone freno a una práctica antisindical y sienta un precedente importante para todos los trabajadores de la ciudad y de la actividad química en la región”.

“Celebramos esta decisión judicial y exigimos a la empresa el respeto irrestricto del fallo. Los delegados deben poder cumplir su tarea de representación sin ningún tipo de persecución”, expresaron desde el gremio.

De esta manera, la reincorporación ordenada por la Justicia puso fin, al menos en esta instancia, al conflicto originado por los despidos. Los tres delegados retomaron sus tareas mientras continúa vigente la protección derivada de su condición de representantes sindicales.