La industria metalmecánica cerró una suba salarial del 23,5%: cómo se aplicará el aumento

La industria metalmecánica alcanzó un acuerdo salarial que contempla un incremento acumulado del 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027. El entendimiento fue firmado durante una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo.

La actualización se aplicará de manera escalonada mediante una combinación de aumentos porcentuales y sumas no remunerativas. Esos conceptos se incorporarán a los salarios básicos a partir de abril de 2027, según lo establecido en la negociación.

El acuerdo incluye además un bono no remunerativo destinado a compensar la retroactividad correspondiente a mayo, junio y julio. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron el importe de ese pago ni el detalle mensual de los aumentos.

Cómo se aplicará el aumento

La negociación para la industria metalmecánica involucró a la Unión Obrera Metalúrgica y a las cámaras empresariales del sector. Entre ellas estuvieron ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR y CAMIMA.

El convenio anterior había establecido un incremento acumulado del 14% hasta marzo mediante sumas no remunerativas por un total de $160.000. Esos pagos no fueron incorporados en ese momento a los salarios básicos.

Paritaria de la industria metalmecánica.

La nueva paritaria regirá durante ocho meses y buscará actualizar los ingresos del sector hasta marzo del próximo año. Las partes deberán comunicar posteriormente las escalas salariales y los montos correspondientes a cada período.

El bono de $1.600.000 corresponde a la siderurgia

En paralelo, la UOM y la Cámara del Acero cerraron otro acuerdo para la rama siderúrgica. Ese convenio sí contempla un bono extraordinario no remunerativo de $1.600.000 por retroactividad.

La negociación siderúrgica también estableció aumentos no remunerativos durante los próximos meses, que se incorporarán a los salarios básicos en enero. Una seccional de Villa Constitución rechazó ese entendimiento y anticipó posibles medidas de fuerza.

De esta manera, la actualización del 23,5% corresponde a la industria metalmecánica, mientras que el bono de $1.600.000 pertenece a una negociación diferente dentro de la actividad metalúrgica.