La canasta básica aumentó un 2,2% en julio: una familia necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2,2% en julio de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.564.716 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza del 19,6% desde enero y del 36,1% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de inflación general de julio, que cerró en 2,1%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 2,6% en julio (el doble que en el mes previo). El aumento se ubicó por encima de la inflación general y el rubro alimentos, que se incrementó un 2% en el mismo período.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $708.016 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros siete meses del año, la CBA aumentó un 20,1% y acumula un alza interanual del 37,4%.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en julio de 2026, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en julio, el INDEC señaló:

-Una persona necesitó $506.380,55 para no estar bajo la línea de pobreza.

-Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.245.696,15 en julio para no ser pobre.

-Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.564.715,90.

-Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.645.736,79.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en julio

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en julio fueron:

-Una persona requirió $229.131,47.

-Una familia de tres integrantes necesitó $563.663,42.

-Los hogares con cuatro personas necesitaron $708.016,24.

-Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $744.677,28.