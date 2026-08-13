PowerBall: la lotería de Estados Unidos entregó mil millones de dólares a un solo ganador

Tuvo una corazonada y ganó la lotería más grande del mundo. El premio de esta lotería se había acumulado durante 44 sorteos. Ahora, una persona recibió una suma que le cambiará la vida a ella y a sus descendientes.
Estados Unidos tiene una de las loterías que rutinariamente entrega algunos de los premios más grandes de todos los tiempos. De hecho, Powerball mantiene el récord por el premio más grande de la historia, 1,8 mil millones de dólares, que entregó en el 2022, y ahora creó a un nuevo multimillonario.
El pozo era de casi la mitad que el récord, pero seguía siendo absolutamente enorme. El sorteo tenía un premio mayor de 1.040 millones de dólares. El afortunado se llevará un poco más de 450 millones de dólares. Esto se debe a la enorme cantidad de dinero que se lleva el Gobierno en concepto de pago de impuestos.
Un premio difícil de ganar
Acertar todos los números necesarios es virtualmente imposible, y esa es la razón por la que el pozo especial se acumula hasta llegar a estas cifras siderales. Para ganar el premio mayor de Powerball, un jugador debe acertar los cinco números de las bolas blancas y el número de la bola roja (Powerball).
Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292.201.338. Los tickets se pueden comprar el día del sorteo, pero los horarios de venta y los precios varían según el estado. La persona ganadora compró su boleto en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, Illinois.
El premio mayor de Powerball se había ganado por última vez el 2 de mayo, cuando jugadores de Florida y Texas se llevaron el acumulado de 20 millones de dólares.
Los números ganadores
Los números sorteados que permitieron obtener el mayor premio del año fueron 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball 9. El multiplicador Power Play fue 2, de acuerdo con la información oficial publicada por Powerball y replicada en medios como ABC News. Estos datos fueron verificados mediante reportes simultáneos de la Lotería de Illinois y portales nacionales.
Además del boleto ganador en Illinois, Powerball informó que cinco boletos vendidos en Arizona, California, Florida, Massachusetts y Carolina del Norte acertaron los cinco números blancos.
Cuatro de estos boletos recibirán 1 millón de dólares cada uno, mientras que el correspondiente a Massachusetts, por haber seleccionado la opción Power Play, recibirá 2 millones de dólares.