 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Internacionales Otro multimillonario tras el sorteo

PowerBall: la lotería de Estados Unidos entregó mil millones de dólares a un solo ganador

Tuvo una corazonada y ganó la lotería más grande del mundo. El premio de esta lotería se había acumulado durante 44 sorteos. Ahora, una persona recibió una suma que le cambiará la vida a ella y a sus descendientes.

13 de Agosto de 2026
El Powerball creó otro multimillonario en su último sorteo.
El Powerball creó otro multimillonario en su último sorteo. Foto: (Imagen Ilustrativa).

Tuvo una corazonada y ganó la lotería más grande del mundo. El premio de esta lotería se había acumulado durante 44 sorteos. Ahora, una persona recibió una suma que le cambiará la vida a ella y a sus descendientes.

Estados Unidos tiene una de las loterías que rutinariamente entrega algunos de los premios más grandes de todos los tiempos. De hecho, Powerball mantiene el récord por el premio más grande de la historia, 1,8 mil millones de dólares, que entregó en el 2022, y ahora creó a un nuevo multimillonario.

 

El pozo era de casi la mitad que el récord, pero seguía siendo absolutamente enorme. El sorteo tenía un premio mayor de 1.040 millones de dólares. El afortunado se llevará un poco más de 450 millones de dólares. Esto se debe a la enorme cantidad de dinero que se lleva el Gobierno en concepto de pago de impuestos.

 

Un premio difícil de ganar

 

Acertar todos los números necesarios es virtualmente imposible, y esa es la razón por la que el pozo especial se acumula hasta llegar a estas cifras siderales. Para ganar el premio mayor de Powerball, un jugador debe acertar los cinco números de las bolas blancas y el número de la bola roja (Powerball).

 

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292.201.338. Los tickets se pueden comprar el día del sorteo, pero los horarios de venta y los precios varían según el estado. La persona ganadora compró su boleto en una estación de servicio Hy-Vee de Quincy, Illinois.

 

El premio mayor de Powerball se había ganado por última vez el 2 de mayo, cuando jugadores de Florida y Texas se llevaron el acumulado de 20 millones de dólares.

 

Los números ganadores

 

Los números sorteados que permitieron obtener el mayor premio del año fueron 4, 26, 66, 67, 69 y el Powerball 9. El multiplicador Power Play fue 2, de acuerdo con la información oficial publicada por Powerball y replicada en medios como ABC News. Estos datos fueron verificados mediante reportes simultáneos de la Lotería de Illinois y portales nacionales.

 

Además del boleto ganador en Illinois, Powerball informó que cinco boletos vendidos en Arizona, California, Florida, Massachusetts y Carolina del Norte acertaron los cinco números blancos.

 

Cuatro de estos boletos recibirán 1 millón de dólares cada uno, mientras que el correspondiente a Massachusetts, por haber seleccionado la opción Power Play, recibirá 2 millones de dólares.

Temas:

Estados Unidos ganador powerball
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso