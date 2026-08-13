El Hospital San Roque celebró el Día de las Infancias con juegos y actividades

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio de Salud Mental y la Residencia Infanto-Juvenil organizaron por tercer año una jornada recreativa. Psicólogas explicaron a Elonce que la propuesta buscó reivindicar el juego como un derecho y mostrar al hospital como un espacio que también puede ser habitado desde lo saludable.
El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná desarrolló una jornada especial por el Día de las Infancias, con juegos, actividades recreativas y obsequios destinados a niños y niñas que se encontraban internados, asistían a una consulta o acompañaban a familiares. La iniciativa fue organizada por el Servicio de Salud Mental y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Infanto-Juvenil.
María Ángeles García, psicóloga del área de Salud Mental, explicó a Elonce que fue el tercer año consecutivo en el que se concretó la propuesta. Debido a las condiciones climáticas, las actividades que originalmente estaban pensadas para realizarse al aire libre debieron trasladarse al interior del establecimiento.
“El Día de las Infancias se festeja hace tres años. Este sería el tercero que lo podemos hacer acá en el hospital”, contó García.
El juego como un derecho de las infancias
Gabriela Dessio, residente de Psicología, explicó que uno de los objetivos centrales fue poner en valor el derecho de niños, niñas y adolescentes al juego y la recreación, considerados aspectos esenciales de su desarrollo.
“Nuestra idea es mantener en relevancia el derecho de las niñas, niños y adolescentes de poder disfrutar el juego y la recreación, que es parte esencial para el crecimiento y para el desarrollo”, manifestó.
La profesional explicó que la actividad también pretendió mostrar otra manera de transitar el hospital. “Nuestra idea es poder visibilizar y habitar el hospital desde otro lado, más allá de los tratamientos y las curas de las enfermedades, también desde la celebración y lo saludable”, expresó.
Durante la jornada se organizaron juegos motrices, propuestas con cartas, actividades artísticas, glitter y diferentes estaciones recreativas. También hubo una articulación con Radio La Bisagra, del Hospital Escuela de Salud Mental, como parte del trabajo interinstitucional.
Una celebración que modificó la rutina hospitalaria
La actividad recibió además a alumnos de la Escuela Melvin Jones, mientras que otras instituciones que tenían previsto participar no pudieron concurrir debido a las condiciones meteorológicas.
Los organizadores también recorrieron sectores del hospital para acercar la propuesta a chicos que se encontraban esperando atención médica. García destacó que estas intervenciones permitieron modificar, al menos durante algunas horas, la dinámica habitual de quienes atraviesan una enfermedad o una internación.
“Siempre un ámbito de festejo irrumpe lo cotidiano, que a veces es difícil de atravesar porque se está pasando un momento de enfermedad o de dolor”, explicó la psicóloga a Elonce.
En ese sentido, destacó la importancia de incorporar espacios de lectura, juego y encuentro dentro de las estrategias de acompañamiento. “Poder pensar los espacios de lectura, de juego y de compartir con otros son esenciales también para la curación”, sostuvo.
El abordaje de la salud mental infantil
Las profesionales explicaron que el Hospital San Roque dispone de distintos dispositivos para acompañar la salud mental infanto-juvenil, entre ellos los consultorios externos, el trabajo con las salas y las iniciativas vinculadas con la biblioteca.
También remarcaron la importancia de desarrollar un abordaje comunitario que no quede limitado a las instalaciones hospitalarias.
“Es la cuestión de lo comunitario, la salida del hospital hacia afuera”, explicó Dessio. Aunque el clima obligó a modificar la planificación de esta edición, destacó que decidieron mantener el festejo y continuar trabajando para que este tipo de propuestas puedan extenderse a otros ámbitos.
La Biblioteca Mercedes de Giusto espera recuperar su espacio
García recordó además la importancia de la Biblioteca Mercedes de Giusto, que funciona vinculada al hospital desde 2009 y constituye uno de los dispositivos utilizados para generar otras formas de acompañamiento.
Actualmente, señaló, la biblioteca no cuenta con un espacio físico propio, aunque indicó que recibieron información acerca de la construcción de un nuevo lugar.
La profesional destacó que desde allí surgieron históricamente iniciativas relacionadas con una mirada integral del proceso de salud y enfermedad, incorporando la lectura, el juego y los vínculos sociales como herramientas de acompañamiento.
La alegría de los chicos y sus familias
Durante la recorrida de Elonce, niños y familiares participaron de las diferentes estaciones preparadas en el hospital. Entre ellos estuvo Bautista, de 10 años, quien se encontraba internado y pudo bajar durante algunos minutos desde su sala para sumarse al festejo.
Su madre, Vanessa, valoró la posibilidad de que su hijo pudiera distenderse y participar de las actividades mientras permanecía hospitalizado. Bautista eligió, entre otras propuestas, que le pintaran una bandera argentina.
También hubo entrega de burbujeros acompañados por mensajes alusivos al Día de las Infancias. Una de las consignas elegidas por los organizadores sintetizó el espíritu de la jornada: “Celebrarlas es defender el derecho a jugar, a imaginar y a crecer en un entorno libre, seguro y amoroso”.
De esta manera, el Hospital San Roque transformó parte de su rutina cotidiana con una propuesta que puso en primer plano el juego, la recreación y los derechos de las infancias, además de destacar su importancia dentro de una concepción integral de la salud.