Balearon, secuestraron y robaron $43 millones a un camionero

Un camionero fue víctima de un violento asalto comando sobre la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut, cuando una banda armada lo interceptó, le disparó, lo secuestró y le robó una recaudación de 43 millones de pesos que transportaba.

El hecho ocurrió cuando el chofer, que había partido desde La Pampa transportando mercaderías, circulaba a la altura de la localidad de Camarones. En ese momento, una camioneta Dodge RAM blanca le bloqueó el paso y obligó al conductor a detener la marcha.

Según informó el diario Río Negro, tres delincuentes descendieron del vehículo portando un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros y una pistola 9 milímetros. Bajo amenazas de muerte, exigieron la entrega del dinero que llevaba el transportista.

Le dispararon y lo mantuvieron cautivo

De acuerdo con la investigación, los asaltantes no se conformaron con apoderarse del dinero y atacaron a la víctima a quemarropa. Uno de los disparos impactó en el abdomen del camionero, provocándole una grave herida.

Posteriormente, los delincuentes lo privaron de la libertad y lo obligaron a subir a la camioneta utilizada para el golpe. Tras recorrer varios kilómetros, lo abandonaron en las afueras de Comodoro Rivadavia antes de darse a la fuga.

La Policía fue alertada de inmediato y los primeros efectivos que llegaron al lugar priorizaron la asistencia médica del conductor, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir tratamiento por la lesión sufrida.

La gravedad del episodio motivó un importante operativo policial nocturno que permitió localizar a los delincuentes cuando intentaban ocultarse en el interior de un sumidero natural.

Tres detenidos y recuperación del dinero

La detención de los tres sospechosos se concretó sin que se produjeran nuevos enfrentamientos armados. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron parte del armamento que había sido descartado durante la huida.

Asimismo, fue secuestrada la camioneta Dodge RAM utilizada para ejecutar la emboscada sobre la Ruta 3.

En el marco de las tareas de búsqueda, la Policía recuperó 95 fajos de dinero que sumaban la totalidad de los 43 millones de pesos sustraídos al transportista.

Todo el material secuestrado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que continúa investigando si la banda participó en otros hechos similares ocurridos en la región. En paralelo, los peritos analizan teléfonos celulares y otros elementos incautados para reconstruir la logística del asalto.

El camionero permanece internado bajo atención médica.