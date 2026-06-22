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Sociedad

Ratificaron los aportes y avanzan con la puesta en marcha de la obra social de las fuerzas federales

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó medidas para el funcionamiento de la nueva obra social destinada a integrantes de las fuerzas federales, retirados y pensionados. También dio conformidad a su estructura organizativa.

22 de Junio de 2026
Avanza la nueva obra social de las fuerzas federales
Avanza la nueva obra social de las fuerzas federales

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó medidas para el funcionamiento de la nueva obra social destinada a integrantes de las fuerzas federales, retirados y pensionados. También dio conformidad a su estructura organizativa.

El Ministerio de Seguridad Nacional ratificó los aportes que deberán realizar los afiliados de la nueva Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) y avanzó con la definición de su estructura organizativa, según una resolución publicada en el Boletín Oficial.

 

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 554/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, en el marco de la implementación de la obra social creada por el Decreto 88/2026.

 

La OSFFESEG fue constituida como un ente autárquico destinado a brindar cobertura médica a los integrantes de las fuerzas federales de seguridad, así como a determinados retirados, jubilados, pensionados y sus grupos familiares, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Aportes para financiar el sistema

La resolución ratificó las decisiones adoptadas por el Directorio de la obra social respecto de los aportes que deberán efectuar tanto los afiliados titulares obligatorios como los voluntarios.

 

Según surge de los considerandos de la norma, el esquema de financiamiento contempla una contribución calculada sobre los haberes de los afiliados y un componente adicional vinculado al grupo familiar a cargo, con el objetivo de establecer un criterio uniforme para todos los beneficiarios.

 

Los recursos obtenidos permitirán financiar el funcionamiento de la nueva cobertura médica destinada a efectivos de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y otros beneficiarios comprendidos por la normativa.

 

Avance de la estructura organizativa

Además, el Ministerio prestó conformidad a la propuesta de estructura orgánica funcional elaborada por el Directorio de la OSFFESEG.

 

Ese paso constituye uno de los requisitos establecidos por el decreto de creación de la obra social, que también prevé la conformación de autoridades, la aprobación de un programa médico, la contratación de sistemas y la puesta en funcionamiento de la sede administrativa.

 

La estructura deberá ser posteriormente elevada para su aprobación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

 

Implementación inmediata

En otro de sus artículos, la resolución instruyó al jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, al prefecto nacional naval y al presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal a implementar de manera inmediata las medidas vinculadas con los aportes ratificados.

 

La decisión forma parte del proceso de puesta en marcha de la nueva obra social, que busca centralizar la cobertura de salud de los integrantes de las fuerzas federales bajo un único organismo.

Temas:

OSFFESEG fuerzas federales Gendarmería Nacional Prefectura Naval Policía Federal Obra Social salud
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