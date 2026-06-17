Militares cobrarán un nuevo suplemento salarial por títulos universitarios y posgrados

El Gobierno nacional creó un suplemento por título para el personal de las Fuerzas Armadas. Alcanzará a militares en actividad, retirados y pensionados, con porcentajes que variarán según el nivel académico acreditado.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, el Gobierno nacional incorporó un suplemento por formación académica destinado al personal de las Fuerzas Armadas, una nueva escala salarial para militares con títulos universitarios.
La medida busca incentivar la capacitación superior y reconocer económicamente a quienes acrediten estudios terciarios, universitarios y de posgrado.
Esta normativa fue firmada por el presidente de la Nación en acuerdo general de ministros y modifica la Ley para el Personal Militar N° 19.101, incorporando el denominado "suplemento por título" como un beneficio general para el personal militar.
Según se argumenta en el decreto, la medida apunta a fortalecer la formación profesional dentro de las Fuerzas Armadas y mejorar la retención de recursos humanos especializados en áreas estratégicas para la defensa nacional.
Cuánto cobrarán según el nivel de estudios
El nuevo esquema establece diferentes porcentajes sobre el haber mensual correspondiente al grado militar, de acuerdo con la titulación alcanzada y siempre que esté vinculada a las tareas desarrolladas dentro de la fuerza.
Para quienes posean títulos de posgrado, especialización, maestría o doctorado, el suplemento será equivalente al 25% del haber mensual. En tanto, los profesionales con títulos universitarios de grado de al menos cuatro años de duración percibirán un adicional del 15%.
Por su parte, quienes acrediten tecnicaturas o títulos superiores equivalentes de una duración mínima de dos años accederán a un suplemento del 10% del haber mensual.
Alcanzará a retirados y pensionados
Uno de los aspectos destacados de la norma es que el beneficio no solo comprenderá al personal militar en actividad. También se extenderá a quienes se encuentren en situación de retiro y a los familiares con derecho a pensión, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de pasar a retiro.
El Gobierno argumentó que esta decisión busca mantener la correspondencia entre los haberes del personal activo y los de quienes ya concluyeron su carrera militar, respetando los principios que rigen el sistema previsional castrense.
Además, el decreto contempla una cláusula de resguardo para evitar que la implementación del nuevo régimen genere una disminución salarial en quienes actualmente perciben el suplemento particular por título terciario previsto en la legislación anterior.
Argumentos del Gobierno
En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostuvo que las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de modernización que demanda profesionales con formación en áreas como ingeniería, informática, medicina, logística, derecho internacional humanitario y ciberseguridad.
La administración nacional consideró que la falta de incentivos económicos adecuados para quienes poseen estudios superiores podría generar dificultades para retener personal especializado e incorporar nuevos profesionales a las filas militares.
Por esa razón, el Gobierno justificó la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia al señalar que la situación requiere una respuesta inmediata para fortalecer las capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas. La medida entrará en vigencia el próximo 1 de julio de 2026.