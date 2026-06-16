Mi Argentina: cómo activar la licencia digital y cuándo tiene validez

La licencia digital de Mi Argentina puede utilizarse para circular en gran parte del país y posee la misma validez legal que el carnet físico, aunque existen algunas excepciones que los conductores deben conocer.
Mi Argentina: cómo activar la licencia digital es una de las consultas más frecuentes entre los conductores que buscan acceder a una versión electrónica de su carnet de conducir. La herramienta, disponible a través de la aplicación oficial del Gobierno nacional, permite llevar la documentación en el teléfono celular y presentarla en controles de tránsito mediante un código QR dinámico.
La licencia digital fue incorporada como una alternativa para facilitar la gestión de documentación personal y reducir la necesidad de portar documentos físicos en todo momento. Sin embargo, las autoridades recomiendan seguir llevando el carnet tradicional, ya que la implementación de la modalidad digital depende de la adhesión de cada provincia y municipio.
Además de simplificar los trámites, la plataforma Mi Argentina reúne diversos documentos personales en un solo lugar, como la cédula verde, certificados y otros registros vinculados al ciudadano, lo que la convierte en una de las aplicaciones más utilizadas del país.
Paso a paso para activar la licencia digital
El procedimiento para obtener la licencia digital es sencillo y puede realizarse completamente desde un dispositivo móvil. El primer paso consiste en descargar la aplicación Mi Argentina desde las tiendas oficiales de Android, iOS o AppGallery.
Una vez instalada la aplicación, el usuario debe registrarse utilizando su número de CUIL y una dirección de correo electrónico válida. Posteriormente será necesario validar la identidad siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla, generalmente mediante la verificación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cuando el proceso de validación finaliza correctamente, la licencia de conducir aparecerá de manera automática dentro de la sección "Transporte" o "Mis trámites". Para que esto ocurra, el conductor debe contar previamente con una licencia física vigente emitida por una autoridad competente.
Cómo funciona en los controles de tránsito
Al momento de un control vehicular, los agentes de tránsito pueden verificar la autenticidad y vigencia del documento mediante el código QR dinámico que genera la aplicación. Este sistema permite comprobar en tiempo real que la licencia se encuentra habilitada para circular.
Las autoridades recuerdan que las capturas de pantalla del código QR tienen una validez limitada, cercana a las 24 horas. Por este motivo, se recomienda abrir la aplicación y mostrar el código actualizado al momento de cada control.
La utilización de herramientas digitales para acreditar documentación forma parte de un proceso de modernización administrativa que busca agilizar controles y brindar mayor comodidad a los ciudadanos. No obstante, la correcta visualización del documento dependerá del funcionamiento del dispositivo móvil y de la aplicación.
Cuándo es válida la licencia digital y qué pasa en el exterior
La licencia digital posee la misma validez legal que la licencia física para circular dentro de Argentina siempre que la jurisdicción correspondiente haya adherido al sistema. Debido al carácter federal del país, algunas provincias y municipios todavía mantienen criterios particulares respecto de su implementación, explicó Iprofesional.
Por esa razón, especialistas en seguridad vial aconsejan portar siempre ambas versiones del documento para evitar inconvenientes ante controles o situaciones imprevistas. La coexistencia del formato físico y digital continúa siendo la opción más segura para los conductores.
En el caso de los viajes internacionales, la situación cambia. Para circular fuera del territorio argentino sigue siendo obligatorio contar con la licencia física, ya que no todos los países reconocen la versión digital. Actualmente, Chile, Bolivia, Colombia y España cuentan con acuerdos que contemplan su utilización, mientras que otros destinos mantienen la exigencia del documento tradicional.