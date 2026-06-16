Veteranos de Malvinas tendrán estacionamiento gratuito en una ciudad capital argentina

Veteranos de Malvinas de la Ciudad de Mendoza comenzaron a recibir este martes las obleas que les permitirán acceder a estacionamiento medido gratuito, en el marco de una iniciativa impulsada por el municipio para reconocer a quienes participaron en la guerra de 1982. El beneficio contempla hasta dos horas sin cargo en los espacios de estacionamiento medido de la capital provincial.

La entrega de las primeras identificaciones fue encabezada por el intendente Ulpiano Suarez frente al edificio municipal y contó con la participación de integrantes de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA), familiares y autoridades.

La medida había sido anunciada el pasado 2 de abril, durante el acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y comenzó ahora a materializarse con la entrega de las obleas que identifican a los beneficiarios.

Un beneficio con valor práctico y simbólico

La iniciativa fue establecida mediante una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y surgió del trabajo conjunto entre el municipio y ACUVEMA. Además de facilitar los desplazamientos cotidianos de los excombatientes, busca mantener vigente el reconocimiento público hacia quienes defendieron al país durante el conflicto bélico.

“Es muy emotivo volver a encontrarnos con los veteranos de Malvinas y sus familias, cumpliendo con la palabra empeñada. El 2 de abril nos comprometimos a avanzar con todos los trámites necesarios para que esta oblea fuera una realidad y hoy podemos concretarlo gracias a un trabajo conjunto”, destacó Suarez durante el acto.

El jefe comunal remarcó además la importancia simbólica de la identificación. “Cuando caminemos por la Ciudad y veamos una de estas obleas en un vehículo, vamos a saber que allí se está trasladando un héroe de Malvinas. Es un reconocimiento sincero de la Ciudad y de todos sus vecinos”, sostuvo.

Buscan que la iniciativa se extienda a otros municipios

Durante la presentación, Suarez expresó su deseo de que el beneficio pueda ser replicado en otros departamentos mendocinos. Según explicó, el registro elaborado por la comuna ya cuenta con la información validada de los beneficiarios y podría ser utilizado por otros municipios sin necesidad de que los veteranos vuelvan a realizar trámites.

Uno de los impulsores de la propuesta fue Ernesto Barzola, tesorero de ACUVEMA, quien recordó el origen del proyecto. “Un día conversamos sobre la necesidad de gestionar este beneficio con la Municipalidad. Empezamos a trabajar en el proyecto y encontramos una excelente recepción. Hoy vemos concretado algo que considerábamos justo y necesario”, expresó.

Barzola también agradeció el acompañamiento institucional recibido y definió la iniciativa como “un regalo merecido” para quienes participaron de la guerra.