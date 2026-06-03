Día del Soldado Argentino: homenaje a quienes eligen servir

Cada 3 de junio se conmemora el Día del Soldado Argentino, una fecha que rinde homenaje a los hombres y mujeres que han elegido servir a la Patria.
El Día del Soldado Argentino, fijado cada 3 de junio, fue instituido en 1994 mediante la Ley 24323, en conmemoración del natalicio del general Manuel Belgrano. Esta norma reconoce expresamente la moral, la ética, el espíritu de sacrificio, la camaradería y el compromiso con los ideales republicanos como valores que definen al soldado destacado.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Economista, periodista y militar, fue uno de los principales impulsores de la Revolución de Mayo. Estuvo al frente del Ejército del Norte, condujo el Éxodo Jujeño y dejó un legado marcado por la defensa de la libertad, el compromiso con la Nación y la promoción de principios democráticos. Las propias palabras de Belgrano sintetizan su concepción del servicio público: “Sirvo a la Patria sin otro objeto que el de verla constituida. Ese es el premio al que aspiro”.
Ese legado hoy continúa vivo en cada hombre y mujer que viste el uniforme: en quienes participan en misiones de paz, brindan apoyo ante emergencias, asisten a poblaciones aisladas y colaboran en campañas sanitarias. Con disciplina, lealtad y vocación de servicio, el Ejército está presente en todos los rincones del territorio nacional.
Esta fecha también homenajea a los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas, que defendieron la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Su memoria constituye una parte inseparable de este reconocimiento.
El 3 de junio representa una oportunidad de honrar a quienes, con esfuerzo y convicción, eligen cada día ponerse al servicio de la Nación.