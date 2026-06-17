Scaloni destacó la goleada de Argentina: "Haber ganado nos da tranquilidad para lo que viene"

La Selección argentina comenzó su camino en el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia, un resultado que le permitió dar un paso firme en el Grupo J y transmitir confianza de cara a los próximos compromisos. Sin embargo, para Lionel Scaloni, el análisis del encuentro va mucho más allá del resultado final. El entrenador consideró que el partido presentó múltiples dificultades y destacó el trabajo realizado por sus dirigidos para superar a un rival que, según explicó, generó más complicaciones de las que el marcador refleja.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Scaloni reconoció que el debut mundialista implicaba una exigencia especial y que el cuerpo técnico había estudiado cuidadosamente las virtudes del conjunto africano. El seleccionador valoró especialmente la capacidad de sus futbolistas para responder en momentos complejos y mantener el control del juego cuando el rival intentó imponer condiciones.

“Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien y que tenía características que nos podían poner en dificultad. Más allá de que se haya ganado 3-0 fue un partido muy difícil”, expresó el entrenador argentino, dejando en claro que el resultado no debe ocultar el esfuerzo realizado por el equipo durante los noventa minutos.

Un triunfo que aporta tranquilidad para lo que viene

Más allá de las dificultades que encontró Argentina durante el desarrollo del partido, Scaloni destacó la importancia de comenzar la Copa del Mundo con una victoria. El entrenador señaló que los estrenos suelen ser encuentros especialmente complejos debido a la presión, las expectativas y la necesidad de adaptarse rápidamente a la competencia.

El técnico remarcó que sumar los tres puntos en el debut permite trabajar con mayor serenidad durante los días previos al próximo compromiso. Además, resaltó el buen clima que existe dentro del plantel y la predisposición de todos los futbolistas para aportar cuando les toque ingresar al campo de juego.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. Foto: X oficial de Argentina.

“Siempre el primer partido es complicado, pero haber ganado nos da tranquilidad para lo que viene. Vamos a luchar partido tras partido. El grupo está bien, los jugadores están contentos”, señaló Scaloni, quien también manifestó su deseo de que todo el plantel tenga participación durante el certamen.

En ese sentido, el entrenador hizo referencia a la importancia de mantener involucrados a todos los integrantes de la delegación. Consideró fundamental que cada futbolista se sienta parte del proyecto y preparado para responder cuando el equipo lo necesite en los próximos desafíos de la fase de grupos.

Messi volvió a deslumbrar y recibió los elogios de Scaloni

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue, una vez más, Lionel Messi. El capitán argentino firmó una actuación memorable al convertir los tres goles de la victoria y ratificó su vigencia en el máximo escenario del fútbol mundial.

Consultado sobre la actuación de la estrella rosarina, Scaloni eligió la admiración por encima de cualquier análisis técnico. El entrenador reconoció que resulta difícil encontrar nuevas palabras para describir el impacto que genera Messi dentro y fuera de la cancha después de más de dos décadas en la élite.

Foto: X oficial de Argentina.

“Sin palabras, ¿qué voy a decir? Lo que diga yo está de más. Es increíble”, afirmó el director técnico al referirse al desempeño del capitán argentino, autor de una nueva página dorada en su extensa carrera.

Scaloni también destacó el reconocimiento global que despierta Messi y sostuvo que su figura trasciende las fronteras de Argentina. Según expresó, millones de aficionados alrededor del mundo continúan siguiendo cada una de sus actuaciones y disfrutando de un talento que sigue marcando diferencias al más alto nivel.

“Lo viene haciendo hace 20 años. Yo creo que ya la gente del fútbol lo quiere ver más allá de los argentinos. Hay que disfrutarlo, porque lo que transmite al mundo es increíble”, concluyó el entrenador, en una frase que resume el sentimiento general que dejó otra noche inolvidable para el capitán albiceleste y para una Selección argentina que comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho.