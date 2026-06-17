Argentina venció a Argelia con un triplete histórico de Messi en el Mundial 2026

Argentina venció a Argelia en su debut mundialista y lo hizo con una exhibición de fútbol liderada por Lionel Messi. El capitán albiceleste brilló en el Estadio Kansas City, marcó los tres tantos de la victoria y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial a sus 38 años.

EL MUNDO RENDIDO A LOS PIES DE LEO MESSI: HAT-TRICK Y RÉCORD | Argentina 3-0 Argelia | RESUMEN | M19

La Selección argentina comenzó su camino en el Mundial 2026 con una actuación convincente y una victoria que la dejó como líder del Grupo J, a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Austria y Jordania. Con autoridad, juego asociado y un Messi inspirado, el conjunto nacional mostró credenciales de candidato desde el primer partido.

El resultado final reflejó la superioridad del equipo dirigido por Lionel Scaloni, aunque el encuentro tuvo momentos de tensión en el arranque. Tanto Argentina como Argelia vieron anulados goles en los primeros minutos por posición adelantada, en decisiones correctas del cuerpo arbitral.

Messi tomó el control del partido y marcó la diferencia

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos tras una jugada que combinó visión, precisión y jerarquía. Rodrigo De Paul encontró a Messi con un pase profundo desde campo propio y el rosarino hizo el resto. Condujo, dejó rivales en el camino y sacó un potente remate de zurda que superó al arquero Luca Zidane para establecer el 1-0.

A partir de ese momento, el capitán argentino se adueñó del encuentro. Cada ataque pasó por sus pies y la Albiceleste encontró espacios para generar peligro constante sobre el arco rival.

Foto: Infobae.

La actuación del astro argentino tuvo su continuidad en la segunda mitad. A los 59 minutos aprovechó un rebote otorgado por el arquero argelino para ampliar la diferencia y, cuando el partido se acercaba a su tramo final, selló el triplete con una definición precisa junto al palo para el definitivo 3-0.

Un récord histórico en la Copa del Mundo

Además de ser la gran figura del encuentro, Messi alcanzó una marca que quedará registrada en la historia de los Mundiales. Con sus tres goles frente a Argelia llegó a 16 conquistas en Copas del Mundo e igualó el récord histórico que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Foto: Infobae.

El delantero argentino alcanzó esa cifra después de disputar seis ediciones mundialistas, consolidando una trayectoria extraordinaria en la máxima competencia del fútbol internacional. Su vigencia quedó nuevamente en evidencia con una actuación sobresaliente tanto desde lo físico como desde lo futbolístico.

Otro de los puntos altos del equipo fue Rodrigo De Paul, quien se convirtió en un socio ideal para Messi y aportó intensidad, recuperación y claridad en la distribución del juego, indicó Infobae.

Lo que viene para la Selección argentina

Tras este sólido debut, Argentina ya piensa en su próximo compromiso por la fase de grupos. El equipo volverá a presentarse el lunes frente a Austria en el Dallas Stadium, con la posibilidad de encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Foto: Argentina.

Posteriormente, cerrará su participación en la zona ante Jordania, también en Dallas, en un encuentro que podría resultar decisivo para definir las posiciones finales del grupo.