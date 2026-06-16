Tiempo en Entre Ríos: nieblas, calor y tormentas marcarán la semana

El tiempo en Entre Ríos comenzará a mostrar cambios importantes durante los próximos días como consecuencia de una serie de sistemas meteorológicos que afectarán distintas regiones de Argentina. Mientras el sur del país continuará bajo la influencia de nevadas y fuertes vientos, el centro y el Litoral atravesarán jornadas caracterizadas por nieblas densas, temperaturas en ascenso y la posterior llegada de lluvias y tormentas.

Para este miércoles, un área de altas presiones dominará las condiciones sobre buena parte del centro del territorio nacional. Este sistema favorecerá la formación de nieblas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, afectando especialmente a provincias como Entre Ríos, Santa Fe y sectores de Córdoba. La visibilidad podría reducirse significativamente en rutas y caminos, generando complicaciones para la circulación vehicular.

Desde los organismos meteorológicos se mantiene un seguimiento constante de estas condiciones, ya que no se descarta la emisión de advertencias por niebla en distintos puntos de la región. Los especialistas recomiendan extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la presencia de sectores con visibilidad muy reducida.

Aumento de temperaturas en el centro y norte argentino

A medida que avance la jornada del miércoles, el centro de altas presiones comenzará a desplazarse hacia el océano Atlántico. Este movimiento permitirá el ingreso de aire más cálido desde el norte del país, provocando un ascenso gradual de las temperaturas en amplias zonas del centro y norte argentino.

En Entre Ríos, este cambio de circulación se traducirá en tardes más templadas y condiciones agradables, con registros térmicos superiores a los habituales para mediados de junio. El fenómeno se sentirá especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando el viento norte se fortalezca y contribuya al incremento de las marcas térmicas.

Foto: Archivo Elonce.

Los pronósticos indican que algunas regiones del centro del país podrían registrar anomalías térmicas de hasta 7 grados por encima de los valores normales para esta época del año. Este contraste entre las mañanas húmedas y las tardes cálidas será una de las características más destacadas de la semana.

El jueves llegará la jornada más activa de la semana

El jueves marcará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La formación de un frente frío al norte de la Patagonia dará inicio a una jornada con lluvias, tormentas, fuertes vientos y marcados contrastes térmicos en diferentes sectores del país.

Mientras algunas áreas del centro argentino continuarán bajo la influencia del aire cálido, un sistema de baja presión favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas sobre provincias del norte. Algunas de estas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte, acompañadas por abundante precipitación, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

Foto: Meteored.

Aunque los fenómenos más severos se concentrarán inicialmente sobre el norte argentino, en Entre Ríos comenzará a sentirse la influencia de este cambio atmosférico hacia el final de la jornada y durante las horas posteriores, con aumento de la nubosidad y condiciones cada vez más inestables.

El viernes las tormentas podrían alcanzar el Litoral

Para el viernes, el avance del frente frío llevará la inestabilidad hacia el noreste del país y la región del Litoral. En este contexto, Entre Ríos se ubicará dentro de una zona de vigilancia meteorológica debido al potencial desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Foto: Archivo Elonce.

La formación de un nuevo centro de bajas presiones favorecerá precipitaciones más abundantes en sectores del Litoral, con acumulados que localmente podrían superar los 50 milímetros. Además, no se descarta la presencia de ráfagas de viento y actividad eléctrica asociada a los núcleos más intensos, publicó Meteored.

De esta manera, el tiempo en Entre Ríos atravesará una semana marcada por una notable variabilidad: desde nieblas densas durante las mañanas, pasando por un importante ascenso de temperaturas a mitad de semana, hasta la llegada de lluvias y tormentas hacia el viernes.