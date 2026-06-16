Alerta por frío extremo en Entre Ríos: siguen las heladas y el invierno se hace sentir

Cinco departamentos entrerrianos permanecen bajo alerta amarilla por frío extremo. Tras las heladas y mínimas cercanas a 2 grados, se espera una semana con mañanas muy frías, nieblas y lluvias aisladas hacia el jueves.
Las imágenes de pastizales blancos, parabrisas congelados y termómetros bajo cero se repitieron este lunes en buena parte de Argentina. La intensa masa de aire polar que avanzó durante el fin de semana dejó una de las mañanas más frías, con heladas generalizadas desde la Patagonia hasta la región pampeana.
El predominio de cielo despejado, la presencia de un sol radiante y la lenta rotación del viento al norte permitieron una recuperación rápida de las temperaturas en la tarde, especialmente sobre el centro del país.
Y esa tendencia continuará durante los próximos días.
Tras el feriado, este martes seguirá frío por la mañana, pero las tardes serán más agradables y la jornada todavía conservará características plenamente invernales durante las primeras horas del día.
Las heladas continuarán presentes en gran parte de la Patagonia, la región pampeana y algunos sectores de Cuyo, aunque con menor intensidad respecto al lunes.
Además, el viento seguirá aportando una cuota extra de frío en algunas regiones. Tanto en la Patagonia como en la provincia de Buenos Aires persistirán condiciones ventosas que mantendrán bajas las sensaciones térmicas durante la mañana.
La buena noticia es que el sol seguirá dominando gran parte del territorio nacional.
El Litoral volverá a registrar una mañana fría, con temperaturas inferiores a 4 °C en algunos sectores. Hacia la tarde, las máximas podrán superar los 20 °C en varias localidades.
En la provincia de Entre Ríos, hay cinco departamentos bajo alerta amarilla por frío extremo. La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay, donde se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
A partir del miércoles comenzará a consolidarse una tendencia: el regreso gradual del viento norte. Este cambio favorecerá el transporte de aire más templado y húmedo hacia el centro y norte de Argentina, indica el sitio Meteored.
Como resultado, las temperaturas aumentarán entre dos y tres grados respecto a las registradas durante el martes. Las mañanas seguirán siendo frescas y todavía podrán producirse heladas débiles o moderadas en sectores de la región pampeana, el oeste y el sur de la Patagonia, aunque cada vez más acotadas.
Con el avance del aire húmedo la nubosidad comenzará a incrementarse sobre la franja central del país y reaparecerán bancos de niebla y neblinas de manera puntual, especialmente en zonas rurales y durante las primeras horas del día.
Paraná inicia una semana fría y estable
La ciudad de Paraná comienza este martes con una temperatura mínima de 2 grados y condiciones de tiempo estable, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para los próximos días se prevén jornadas frías, con presencia de nieblas y nubosidad variable, mientras que las precipitaciones reaparecerían hacia el jueves.
De acuerdo con los datos difundidos por el organismo nacional, este martes la temperatura alcanzará una máxima de 16 grados, con cielo parcialmente nublado durante la tarde y mayor nubosidad hacia la noche.
El miércoles continuará el tiempo estable, aunque con ambiente fresco. La mínima prevista será de 5 grados y la máxima de 18. Durante gran parte del día podrían registrarse bancos de niebla y neblinas, especialmente en horas de la mañana.
Regresan las precipitaciones
El cambio más significativo llegaría el jueves. Para esa jornada, el SMN pronostica una mínima de 9 grados y una máxima de 14, con probabilidad de tormentas y lluvias aisladas entre la tarde y la noche. Las chances de precipitación oscilarán entre el 10 y el 40 por ciento.
Tras el episodio de inestabilidad, el viernes la temperatura se ubicará entre los 11 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones.
Para el fin de semana se mantendrá el ambiente fresco. Tanto el sábado como el domingo se esperan mínimas de 12 grados y máximas cercanas a los 17, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.
De esta manera, Paraná transitará una semana típicamente invernal, con mañanas frías, presencia de nieblas y un breve período de inestabilidad hacia el jueves antes del retorno de las condiciones estables.